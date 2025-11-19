LeRobot

Sauf que tout ça est connu depuis belle lurette par ceux qui connaissent le sujet… y compris les pro.

Pour la plupart des gens, quand on parle de « professionnels », c’est synonyme de compétence, de qualité. L’inverse du « bricolo amateur ».

Sauf que dans la vraie réalité, un professionnel c’est d’abord quelqu’un qui doit ramener beaucoup de pognon à son entreprise pour espérer payer son salaire, ses charges et ses frais. En cas de retard de payement, l’état ne fera pas de cadeau.

Avec la pression financière, le rendement peut prendre rapidement le pas sur la qualité. Parfois au point de faire des choses « limites », voir dangereuses.

A votre avis, pourquoi le gars va choisir de se raccorder sur un circuit existant plutôt que de passer un nouveau câble ? Parce qu’il est ignorant ou parce que c’est plus rapide, donc plus rentable ?

Et le problème n’est pas propre à un domaine, on peut le constater dans tous les secteurs et tous les jours.

Alors oui, les experts qui pondent des livres blancs, c’est bien. Encore faut t’il que dans la vraie vie cela soit vraiment respecté. Et qu’il ne soit pas plus simple de se défausser sur un sous traitant étranger en cas de problème que de respecter les normes.

Pour ma part, je fais dorénavant le maximum par moi même car il n’est pas difficile pour un bon bricoleur qui prends le temps de se documenter et de bien faire le boulot de faire mieux qu’un pro.