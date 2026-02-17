Ce n'est pas le genre de tableau qu'on anticipe en partant aux sports d'hiver. En fin de journée ce lundi, les ombrières solaires du parking des Issards, à la station de Superdévoluy, ont rendu les armes. Les témoins ont pu voir 200 mètres de structure photovoltaïque couchés sur la chaussée, des voitures piégées en dessous, et une course contre la montre pour s'assurer que personne ne se trouvait sous les décombres. Heureusement, quelques heures plus tard, les secours ont écarté toute éventualité de victime.