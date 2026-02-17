À Superdévoluy, dans les Hautes-Alpes, une rangée d'ombrières photovoltaïques de parking s'est effondrée hier, sous la pression conjuguée de la neige et du vent. Spectaculaire, et heureusement sans victime.
Ce n'est pas le genre de tableau qu'on anticipe en partant aux sports d'hiver. En fin de journée ce lundi, les ombrières solaires du parking des Issards, à la station de Superdévoluy, ont rendu les armes. Les témoins ont pu voir 200 mètres de structure photovoltaïque couchés sur la chaussée, des voitures piégées en dessous, et une course contre la montre pour s'assurer que personne ne se trouvait sous les décombres. Heureusement, quelques heures plus tard, les secours ont écarté toute éventualité de victime.
La neige et le vent font tomber 200 mètres d'ombrières solaires
Depuis plusieurs jours, les chutes de neige se succédaient sans relâche sur les Hautes-Alpes. Ce lundi, des rafales tourbillonnantes sont venues porter le coup de grâce. Un moniteur de l'ESF Dévoluy, surnommé « Tonton Michou » l'a très bien résumé dans une publication Facebook virale jusque dans le fil d'actualité de votre serviteur.
« L'action cumulée du poids de la neige et des rafales de vent ont eu raison d'un des toits photovoltaïques des Issards, le faisant s'écrouler sur toute sa longueur sur la chaussée », explique-t-il. Près d'un mètre de neige tassée pesait alors sur les structures. Une masse que les ombrières n'ont visiblement pas digérée.
La préfecture des Hautes-Alpes a confirmé l'incident à 22h dans un communiqué officiel. Et face à l'ampleur des dégâts visibles et au risque réel de personnes ou de véhicules piégés sous la masse de neige et de panneaux effondrés, les autorités ont déclenché les grands moyens sans attendre.
Pompiers, gendarmes, chiens et hélicoptère mobilisés pour un bilan finalement rassurant
Le dispositif déployé donne le vertige. La Provence détaille que 25 sapeurs-pompiers, 10 véhicules de secours, des gendarmes locaux, des militaires spécialisés en haute montagne, un hélicoptère, et 20 pisteurs-secouristes de la station ont été mobilisés. Sans oublier cinq équipes avec chiens renifleurs, entraînés à détecter des personnes sous la neige. Ces derniers ont ratissé la structure effondrée en trois passages méthodiques, de bout en bout, relayés par plusieurs vagues de fouilles. L'objectif était de rapidement s'assurer qu'aucun skieur ou passant ne se trouvait enseveli sous les panneaux.
Fort heureusement, l'impressionnant effondrement n'a pas fait de victime. Les secours ont levé le camp vers 22h, laissant la zone sécurisée en attendant les expertises. L'origine exacte de l'effondrement reste indéterminée à ce stade et fera l'objet d'investigations complémentaires. Au moment où les ombrières photovoltaïques fleurissent partout en France jusque dans les stations de montagne, la réponse est plus qu'attendue.