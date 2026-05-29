La mission Comet Interceptor ambitionne d'aller à la rencontre d'une comète dite « vierge », autrement dit un astre qui n'a jamais encore approché le Soleil, et dont la composition est intacte depuis la naissance du Système solaire. Pour y parvenir, l'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP) a livré le 12 mai à Varsovie le modèle de vol de LEES, l'instrument qu'il a conçu pour analyser les électrons présents autour de la comète. Un jalon clé, avant un lancement prévu si tout va bien en 2028, depuis Kourou, à l'aide de la fusée Ariane 6.