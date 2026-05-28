Pour vous pister FROST analyse les temps de lecture de votre SSD. Voici comment : le vecteur d'attaque est l'Origin Private File System (OPFS), une interface de programmation du navigateur qui permet à un site de stocker des fichiers localement sans demander la moindre autorisation à l'utilisateur (oui, vous avez bien lu). Le script crée un gros fichier dans cet espace, puis lance en continu des lectures aléatoires. Chaque fois qu'une application ou qu'un autre onglet sollicite le SSD (chargement d'une page, écriture d'un fichier temporaire, mise à jour d'un cache), les lectures de l'attaquant ralentissent de quelques microsecondes. Imperceptible pour vous, parfaitement mesurable pour un algorithme.

Ces variations de latence forment une empreinte que les chercheurs passent dans un réseau de neurones convolutif (un modèle d'apprentissage profond entraîné à reconnaître des motifs dans des séries de données). Le modèle identifie les sites ouverts dans d'autres onglets, y compris sur un autre navigateur, et les applications actives sur la machine. L'attaque a été validée sur un Mac équipé d'une puce M2, et la primitive de mesure fonctionne aussi sous Linux. Évidemment, c'est vers Windows et ses parts de marché massives qu'on a envie de se tourner avec ce type d'annonces. L'OS de Microsoft n'a pas encore été testé, mais quand ses deux concurrents réputés plus sécurisés tombent, on ne donne pas cher de sa peau.

FROST ne demande aucune installation, ne déclenche aucune alerte et ne stocke rien sur votre machine. Un simple script JavaScript hébergé sur n'importe quel site suffit. Contrairement aux techniques de fingerprinting classique que Google a remises au goût du jour début 2025 (et qui se contentent d'identifier un appareil), FROST observe ce que vous faites dessus, en temps réel. Autant dire que le cloisonnement entre onglets, censé protéger votre vie privée, devient ici une illusion assez confortable.