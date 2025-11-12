Mozilla annonce avoir complété la seconde phase de ses protections contre le fingerprinting avec l'édition 145 de Firefox. Ces nouvelles défenses réduiraient de moitié le nombre d'utilisateurs pouvant être pistés.
Le fingerprinting, ou empreinte numérique, permet de suivre un internaute même lorsque les cookies sont bloqués. Plus précisément, la technique vise à dresser un profil unique en compilant les caractéristiques d'un système. Surtout, la méthode reste efficace même en navigation privée et face aux bloqueurs de cookies classiques.
Comment fonctionne le fingerprinting
Fuseau horaire, paramètres système, polices installées, capacités de la carte graphique ou précision du pavé tactile, toutes ces données peuvent être agrégées et compilées pour reconnaître un utilisateur d'un site à l'autre pendant plusieurs mois. Ces données forment une empreinte numérique unique, laquelle permet alors de déployer de la publicité ciblée.
Ces trackers exploitent les interfaces de programmation que les navigateurs mettent à disposition des sites web pour des usages légitimes. Par exemple, les informations sur la carte graphique de votre PC pourront être prises en compte par un jeu en ligne afin d'adapter l'expérience.
Firefox continue son approche "privacy-by-design" en limitant précisément ces informations communiquées aux sites web. Depuis 2020, la fonction Enhanced Tracking Protection (ETP) bloque les traqueurs connus. Depuis 2021, Mozilla ajoute progressivement des protections ciblant les éléments de fingerprinting les plus courants comme le rendu graphique, les polices système ou les calculs mathématiques du processeur. Dans cette seconde phase, Firefox 145 s'attaque à de nouveaux composants, afin d'empêcher cette fois les sites d'accéder à des détails matériels comme le nombre de cœurs du processeur, la prise en charge multi-touch de l'écran tactile ou les dimensions de la barre des tâches. En parallèle, Mozilla a également renforcé les protections sur les polices système.
Google Chrome veut votre empreinte numérique
De son côté, Chrome n'offre aucune protection native contre le fingerprinting. Le navigateur de Google se contente de proposer des paramètres génériques : le blocage des cookies tiers, la gestion des permissions et la limitation des extensions. Ces mesures ne réduisent en rien votre empreinte numérique. Pire, en février 2025, Google a officialisé l'autorisation du fingerprinting pour le suivi publicitaire, ce qui signifie que les trackers peuvent continuer à collecter vos données de configuration système sans restriction.
Les utilisateurs Chrome souhaitant se protéger doivent installer des extensions tierces comme Canvas Blocker ou Privacy Badger, mais ces outils restent limités.
Pour l'heure, ces blocages dans Firefox s'activent automatiquement en mode navigation privée ou avec le niveau de protection renforcée (ETP Strict). Mozilla précise tout de même :
"Un blocage plus agressif du fingerprinting pourrait sembler plus efficace, mais risquerait inévitablement de casser les fonctionnalités légitimes des sites web. Les outils de calendrier, planification et visioconférence ont par exemple réellement besoin d'accéder à votre vrai fuseau horaire. L'approche de Firefox consiste à cibler les vecteurs de fingerprinting particulièrement privilégiés par les trackers, tout en préservant les fonctionnalités dont beaucoup de sites ont besoin pour fonctionner correctement."
Dans cette nouvelle version, le navigateur permet par ailleurs d'ajouter une note ou un commentaire à un fichier PDF grâce à un panneau latéral. Inutile, donc, de passer par une extension dédiée. Notons également qu'il devient plus facile d'identifier les onglets rattachés à un groupe, simplement en survolant ce dernier. Firefox facilite également l'accès aux mots de passe, lesquels peuvent désormais trouver place au sein du panneau latéral.
