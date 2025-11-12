Fuseau horaire, paramètres système, polices installées, capacités de la carte graphique ou précision du pavé tactile, toutes ces données peuvent être agrégées et compilées pour reconnaître un utilisateur d'un site à l'autre pendant plusieurs mois. Ces données forment une empreinte numérique unique, laquelle permet alors de déployer de la publicité ciblée.

Ces trackers exploitent les interfaces de programmation que les navigateurs mettent à disposition des sites web pour des usages légitimes. Par exemple, les informations sur la carte graphique de votre PC pourront être prises en compte par un jeu en ligne afin d'adapter l'expérience.

Firefox continue son approche "privacy-by-design" en limitant précisément ces informations communiquées aux sites web. Depuis 2020, la fonction Enhanced Tracking Protection (ETP) bloque les traqueurs connus. Depuis 2021, Mozilla ajoute progressivement des protections ciblant les éléments de fingerprinting les plus courants comme le rendu graphique, les polices système ou les calculs mathématiques du processeur. Dans cette seconde phase, Firefox 145 s'attaque à de nouveaux composants, afin d'empêcher cette fois les sites d'accéder à des détails matériels comme le nombre de cœurs du processeur, la prise en charge multi-touch de l'écran tactile ou les dimensions de la barre des tâches. En parallèle, Mozilla a également renforcé les protections sur les polices système.