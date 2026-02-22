Ce type d'approche a un nom dans le milieu de la sécurité informatique : l'isolation distante de navigateur, ou « Remote Browser Isolation ». Des acteurs comme Cloudflare ou Menlo Security en proposent des versions pour les entreprises, avec des niveaux de contrôle bien supérieurs.

Browser.lol vise davantage le grand public, et ses contraintes sont nombreuses. Le chatbot intégré à la version Edge de la plateforme reste inaccessible : les restrictions réseau du service en bloquent l'accès. Les fichiers téléchargés dans la session ne peuvent pas être récupérés en local. Cohérent avec le principe d'isolation, mais limitant en pratique. Tester un logiciel Windows est également hors de portée, l'infrastructure reposant sur Linux.

Sur l'anonymat, l'adresse IP exposée aux sites visités est celle des serveurs de Browser.lol, pas la vôtre. Ce n'est pas un VPN, et le service le reconnaît lui-même. Google a publié fin 2024 une analyse sur le sujet : elle montre que l'isolation distante peut être contournée dans certains contextes, via des techniques d'exfiltration par canaux détournés. Pour ouvrir un lien douteux sans risquer sa machine, Browser.lol est honnête dans ce qu'il fait. Pour remplacer une machine virtuelle ou un outil de sécurité sérieux, il ne faut pas se leurrer.