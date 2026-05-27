Parce qu'il est petit et mobile, le TERRA-M peut être installé là où aucune station classique ne pourrait l'être, par exemple une zone reculée, un site isolé, ou un terrain difficile d'accès. Cela veut dire qu'il peut apporter une connexion satellite haut débit à des régions du monde qui en sont encore privées. À mesure que les géants de la tech commencent à déplacer leurs serveurs et leurs capacités de calcul directement dans l'espace, dans des centres de données embarqués en orbite, les stations au sol comme le TERRA-M deviendront le maillon indispensable entre ces infrastructures spatiales et les utilisateurs sur Terre.