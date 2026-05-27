Vous bloquez tous les numéros de spam qui vous appellent ? Mais vous ne saviez pas qu'il existe une limite sur iOS concernant les numéros bloqués. Apple corrige le tir, affichant un peu plus de transparence.
iOS 26.6 apporte sa première nouveauté dans la bêta 1. Si elle est minime, elle dévoile toutefois une fonctionnalité de l'iPhone qui existe depuis des années, mais dont Apple n'affichait pas vraiment l'existence.
Une dernière mise à jour mineure avant iOS 27
Alors que le lancement d'iOS 27 en version bêta arrive dans quelques jours, Apple lance une ultime mise à jour de sécurité, ajoutant pour l'instant, une seule et unique fonctionnalité.
Le développeur Aaron Perris, en analysant le code embarqué de cette bêta, a découvert une nouvelle alerte qui s'affiche lorsqu'un utilisateur tente de bloquer un contact alors qu'il a déjà atteint le nombre maximum de contacts bloqués autorisé par le système. Car oui, il existe un nombre maximal de contacts bloqués, mais personne ne le savait.
Le message est le suivant :
Limite de contacts bloqués atteinte. Vous avez atteint le nombre maximum de contacts bloqués. Pour bloquer d'autres appelants, supprimez un contact bloqué dans les Réglages.
Une limite jamais évoquée auparavant
Ce qui est intéressant ici, c'est moins la limite elle-même que le fait qu'Apple ne la documente nulle part. iOS impose bien un plafond sur le nombre de contacts que l'on peut ajouter à sa liste de personnes bloquées, mais cette contrainte n'est mentionnée dans aucune documentation officielle.
Jusqu'à présent, les utilisateurs qui l'atteignaient ne recevaient apparemment aucun message expliquant cette limite invisible.
La grande majorité des utilisateurs n'atteindra pratiquement jamais cette limite. Cependant, avec le démarchage téléphonique à foison et les applications de blocage automatique comme Begone ou Saracroche, le nombre de numéros bloqués s'accumule au fil du temps. Mais pour ceux qui y arrivent, l'ajout de cette alerte apporte au moins une explication claire sur ce qui se passe, là où le système restait auparavant muet.