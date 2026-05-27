La grande majorité des utilisateurs n'atteindra pratiquement jamais cette limite. Cependant, avec le démarchage téléphonique à foison et les applications de blocage automatique comme Begone ou Saracroche, le nombre de numéros bloqués s'accumule au fil du temps. Mais pour ceux qui y arrivent, l'ajout de cette alerte apporte au moins une explication claire sur ce qui se passe, là où le système restait auparavant muet.