Sur 450 millions d'utilisateurs commerciaux de Microsoft 365, seuls 15 millions paient pour Copilot (soit 3,3 %). Quand les utilisateurs ayant accès simultanément à Copilot, ChatGPT et Gemini peuvent choisir librement, 8 % seulement continuent d'utiliser l'assistant de Microsoft. Mat Velloso, ancien vice-président produit chez Microsoft (passé depuis chez Meta), estimait la semaine dernière que l'entreprise « a raté la vague IA comme l'Internet et le mobile ». C'est formulé poliment.

Microsoft affirmait avoir observé une hausse de l'engagement Copilot après le déploiement du bouton flottant. Ce qui est probablement vrai au sens strict : quand on place un bouton par-dessus les cellules de travail d'un tableur, les clics accidentels font partie du package. Reste que la question n'a jamais été de savoir si les utilisateurs verraient Copilot, mais s'ils en voudraient. Ce rétropédalage suggère que Redmond commence (doucement) à faire la différence.