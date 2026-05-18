La future application Siri standalone d’iOS 27 proposera une suppression automatique de l’historique des conversations. Elle arrivera pourtant estampillée « bêta », deux ans après sa première annonce.
À un mois de la WWDC 2026, les détails sur la refonte de Siri dans iOS 27 continuent de filtrer. Après les informations sur l’interface conversationnelle, le geste système universel et l’intégration de Gemini, c’est Mark Gurman de Bloomberg qui apporte de nouveaux éléments sur la future application Siri autonome. Au menu : une fonctionnalité de confidentialité calquée sur iMessage, et une précision qui en dit long sur l’état d’avancement réel du projet. Siri sera bien là à l’automne, mais avec une étiquette qui traduit les ambitions revues à la baisse d’Apple après des années de retard.
Suppression automatique des chats : le petit plus de Siri pour le respect de la vie privée
La nouvelle application Siri standalone intégrerait une option de suppression automatique de l’historique des conversations, sur le modèle de ce qu’iMessage propose déjà. Les utilisateurs pourraient choisir de conserver leurs échanges indéfiniment, ou de les effacer automatiquement au bout de 30 jours ou d’un an. Une approche cohérente avec la communication d’Apple sur la vie privée, d’autant que Siri dans iOS 27 reposera en partie sur les modèles Gemini de Google.
Sur ce point précisément, Apple a tenu à préciser que les conversations Siri transiteront par ses propres serveurs de calcul cloud privé, et non directement par l’infrastructure de Google. L’objectif : s’assurer que les données des utilisateurs ne servent pas à entraîner les modèles de Google. Les détails techniques restent encore flous, mais la direction est clairement affichée.L’application elle-même offrirait deux modes d’affichage au lancement : une vue conversationnelle façon ChatGPT, et une liste de conversations à la manière de Messages. Elle permettra également d’importer des fichiers, de démarrer des échanges vocaux, et sera accessible via un nouveau geste universel depuis n’importe quel écran.
Une version bêta pour éviter les déceptions
Le détail qui retient l’attention, c’est que Siri devrait arriver avec un label « bêta » visible, y compris dans sa version publique à l’automne. Les versions de test internes d’iOS 27 incluent déjà ce marquage, ainsi qu’une option pour quitter la bêta Siri. Ce n’est pas une première pour Apple : Apple Intelligence avait suivi la même trajectoire lors de son lancement avec iOS 18.
Reste que la formule fait doucement grimacer quand on sait que le Siri repensé était initialement prévu pour 2024. Deux ans de retard, et une fonctionnalité qui arrive toujours en cours de développement. Apple préfère manifestement assumer l’inachèvement plutôt que de promettre une expérience parfaite dès le premier jour.
La WWDC du 8 juin prochain dira si cette prudence était justifiée, ou si elle masque des lacunes que les utilisateurs remarqueront rapidement.