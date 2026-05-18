La nouvelle application Siri standalone intégrerait une option de suppression automatique de l’historique des conversations, sur le modèle de ce qu’iMessage propose déjà. Les utilisateurs pourraient choisir de conserver leurs échanges indéfiniment, ou de les effacer automatiquement au bout de 30 jours ou d’un an. Une approche cohérente avec la communication d’Apple sur la vie privée, d’autant que Siri dans iOS 27 reposera en partie sur les modèles Gemini de Google.

Sur ce point précisément, Apple a tenu à préciser que les conversations Siri transiteront par ses propres serveurs de calcul cloud privé, et non directement par l’infrastructure de Google. L’objectif : s’assurer que les données des utilisateurs ne servent pas à entraîner les modèles de Google. Les détails techniques restent encore flous, mais la direction est clairement affichée.L’application elle-même offrirait deux modes d’affichage au lancement : une vue conversationnelle façon ChatGPT, et une liste de conversations à la manière de Messages. Elle permettra également d’importer des fichiers, de démarrer des échanges vocaux, et sera accessible via un nouveau geste universel depuis n’importe quel écran.