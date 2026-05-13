Aujourd'hui, Red Hat a l'ambition de devenir dans l'automobile ce qu'elle est déjà dans les grandes entreprises, c'est-à-dire le système d'exploitation de référence, avec Linux notamment. Pour cela, elle rassemble autour de sa plateforme un réseau de partenaires spécialisés (Luxoft, Sonatus, Vector) dans le but de proposer des briques logicielles déjà assemblées et prêtes à intégrer, ce qui limite ainsi les risques et les délais pour les constructeurs. Nissan a sauté le pas. Et dans les couloirs de l'industrie automobile, la question n'est plus vraiment de savoir si d'autres suivront, mais quand.