Qui représente aujourd'hui le mieux la suprématie de la tech dans l'économie que NVIDIA, dont les GPU s'arrachent à travers le monde ? Difficile de trouver mieux. Eh bien, ce monstre, plus grande entreprise au monde, vient d'annoncer un partenariat avec Bolt, à l'occasion de sa grande messe annuelle, la GTC 2026.

L'objectif de Bolt va être d'utiliser la technologie développée par NVIDIA pour créer un « moteur d'apprentissage ». La firme de Jensen Huang elle va pouvoir gagner à la fois un nouveau client, mais aussi accéder aux données de conduite de ce géant européen du VTC.