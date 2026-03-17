Le géant des VTC Bolt veut être un des acteurs du marché à venir des taxis autonomes. Et pour cela, il pourra compter sur NVIDIA.
L'explosion des VTC a permis à plusieurs grands nom d'apparaître, comme Uber ou bien Bolt. Mais avec les milliards engrangés, ces intermédiaires ont développé de plus grandes ambitions, dont celle d'être au centre de la future technologie des voitures autonomes. Bolt notamment nous montre encore aujourd'hui que la société veut être un incontournable dans ce domaine.
Bolt et NVIDIA annoncent un partenariat qui pourrait être gagnant-gagnant
Qui représente aujourd'hui le mieux la suprématie de la tech dans l'économie que NVIDIA, dont les GPU s'arrachent à travers le monde ? Difficile de trouver mieux. Eh bien, ce monstre, plus grande entreprise au monde, vient d'annoncer un partenariat avec Bolt, à l'occasion de sa grande messe annuelle, la GTC 2026.
L'objectif de Bolt va être d'utiliser la technologie développée par NVIDIA pour créer un « moteur d'apprentissage ». La firme de Jensen Huang elle va pouvoir gagner à la fois un nouveau client, mais aussi accéder aux données de conduite de ce géant européen du VTC.
Le troisième contrat du genre pour Bolt
« En associant les données opérationnelles réelles de Bolt à la plateforme NVIDIA Drive Hyperion, à l'infrastructure d'IA ainsi qu'aux modèles et bibliothèques ouverts disponibles sur Omniverse, Cosmos et Alpamayo, nous mettons en place une base évolutive pour des services de mobilité autonome sûrs et hautement performants, conçus pour répondre à la complexité et à la diversité du réseau routier européen » explique le vice-président de la division automobile de NVIDIA pour la région EMEA, Philippe Van Der Berge.
À noter que ce genre de partenariat n'est pas le premier que Bolt ait signé. En novembre dernier, on apprenait ainsi que l'entreprise s'alliait avec la société chinoise spécialisée dans la conduite autonome Pony.ai, puis, le mois suivant, c'était au tour d'un contrat avec Stellantis d'être annoncé.