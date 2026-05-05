Mais ce n’est pas tout. Le logiciel a progressivement colonisé d’autres secteurs où la fiabilité est essentielle. On le retrouve ainsi dans des robots chirurgicaux et des dizaines de dispositifs médicaux utilisés dans les blocs opératoires, ainsi que dans des systèmes d’automatisation industrielle. Sur l’année fiscale 2025, QNX a généré 236 millions de dollars de revenus, soit près de la moitié du chiffre d’affaires total de BlackBerry, établi à 534,9 millions de dollars. Une part qui devrait encore croître sur les prochains trimestres.