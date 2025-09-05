Le projet ne s'est pas limité à des enjeux matériels. Pour rendre le petit écran externe pleinement fonctionnel comme affichage principal, il a fallu contourner les limitations logicielles de Samsung. L'ingénieur a utilisé l'application Good Lock et son module MultiStar pour forcer toutes les applications à s'exécuter sur cet écran, une fonction qui n'est pas prévue par défaut par le constructeur.

Si une production de masse n'est pas à l'ordre du jour, cette création a le mérite de questionner les standards de l'industrie et de montrer qu'il existe un désir pour des appareils plus personnels et durables. Le projet Ara de Google est mort dans l'œuf et Frame se concentre pour l'instant sur la modularité dans l'écosystème PC, la personnalisation sur mobile est donc un réel angle mort du marché que seule la démarche écologique du Fair Phone maintient à flot.