Sur l’établi, un Galaxy Z Flip 5 à l’écran interne brisé retrouve un souffle inattendu en devenant un « mini-slider » à clavier BlackBerry.
- Un ingénieur a transformé un Galaxy Z Flip 5 défectueux en un mini-slider avec clavier BlackBerry.
- Il a conçu un boîtier sur mesure et un mécanisme coulissant pour intégrer le clavier physique.
- Ce projet questionne la personnalisation et la réparabilité des smartphones, un domaine encore peu exploré.
Face à un marché du smartphone jugé monotone, un ingénieur a décidé de prendre les choses en main en démontant un Galaxy Z Flip 5 défectueux. Son objectif : le transformer en un appareil unique, doté d'un clavier physique rappelant l'âge d'or des BlackBerry.
De la pièce détachée à l'objet unique
À l'origine de cette initiative se trouve un Samsung Galaxy Z Flip 5 dont l'écran pliable interne, réputé pour sa fragilité, était hors d'usage. Plutôt que de s'engager dans une réparation coûteuse, Marcin Plaza y a vu une opportunité. Le concept central du projet était de récupérer les composants fonctionnels du téléphone, notamment la carte mère, les capteurs photo et surtout le petit écran externe. L'idée était de faire de cet affichage de façade l'écran principal d'un nouveau téléphone au format radicalement différent. L'appareil final ne se plie plus, mais coulisse pour révéler sa fonctionnalité la plus distinctive.
Le véritable défi a été d'intégrer un clavier physique de BlackBerry Q10. Pour que ce dernier puisse communiquer avec le système Android du Z Flip, l'ingénieur a dû concevoir une solution sur mesure. Il a utilisé une carte Arduino Pro Micro programmée spécifiquement pour émuler un clavier USB, créant ainsi un pont entre les deux technologies.
Un design sur mesure, entre impression 3D et usinage
Pour loger l'ensemble des composants dans un nouveau format, la création d'un boîtier s'est avérée indispensable. Les premières ébauches ont été réalisées grâce à une imprimante 3D, permettant de tester rapidement l'ergonomie et l'ajustement des pièces. Pour la version finale, un matériau plus noble et résistant a été privilégié : le boîtier a été usiné par une machine CNC (à commande numérique) dans un bloc d'aluminium, conférant à l'objet une finition professionnelle.
L'abandon du mécanisme de pliage originel a nécessité l'invention d'un nouveau système. Marcin Plaza a mis au point un ingénieux mécanisme coulissant magnétique qui permet de faire apparaître le clavier physique situé sous l'écran. Ce système, à la fois simple et efficace, évoque le design de certains téléphones des années 2000, comme le Nokia N97.
Le projet ne s'est pas limité à des enjeux matériels. Pour rendre le petit écran externe pleinement fonctionnel comme affichage principal, il a fallu contourner les limitations logicielles de Samsung. L'ingénieur a utilisé l'application Good Lock et son module MultiStar pour forcer toutes les applications à s'exécuter sur cet écran, une fonction qui n'est pas prévue par défaut par le constructeur.
Si une production de masse n'est pas à l'ordre du jour, cette création a le mérite de questionner les standards de l'industrie et de montrer qu'il existe un désir pour des appareils plus personnels et durables. Le projet Ara de Google est mort dans l'œuf et Frame se concentre pour l'instant sur la modularité dans l'écosystème PC, la personnalisation sur mobile est donc un réel angle mort du marché que seule la démarche écologique du Fair Phone maintient à flot.
