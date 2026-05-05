Avec le chiffrement de bout en bout (E2EE) seuls l'expéditeur et le ou les destinataires d'un message peuvent en lire le contenu. Ni Meta, ni un tiers, ni une autorité judiciaire n'y ont accès. Sur Instagram, cette option existait depuis un peu plus de trois ans, mais avec une différence notable par rapport à WhatsApp : elle n'était pas activée par défaut. Chaque utilisateur devait choisir l'option manuellement, conversation par conversation. Autant dire que Meta n'encourageait déjà pas beaucoup son adoption.

La maison mère de Facebook justifie sa décision justement par un faible taux d'usage. L'entreprise redirige ceux qui souhaitent maintenir cette protection vers WhatsApp, où la fonctionnalité reste opérationnelle par défaut. Les utilisateurs dont les conversations étaient chiffrées recevront des instructions pour télécharger leurs messages et médias avant la suppression définitive, prévue ce vendredi.

En théorie, la fin de ce chiffrement permettra à Meta d'analyser le contenu des messages, notamment pour détecter des contenus illicites tels que des abus sexuels sur mineurs. Instagram s'aligne donc sur TikTok, qui affirmait en mars 2026 ne pas avoir l'intention d'intégrer l'E2EE à ses propres messages privés.

Rappelons que la question du chiffrement est toujours en discussion à la Commission européenne, qui prévoit de son côté de présenter cette année une feuille de route sur l'accès légal aux données chiffrées.