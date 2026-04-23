L’annonce de Samsung couvre une palette variée d’accessoires allant des ampoules connectées aux prises intelligentes, en passant par de nombreux capteurs de sécurité. Parmi les nouveautés marquantes, une télécommande à molette permet maintenant d’ajuster précisément la luminosité ou la température des couleurs de vos éclairages depuis l’interface SmartThings. La marque aurait également prévu d’étendre ces contrôles à la gestion des stores motorisés plus tard dans l’année. Ce partenariat a fait l’objet de plusieurs phases de validation rigoureuses pour garantir une stabilité de connexion optimale au sein de l’application mobile.

En éliminant l’étape du pont IKEA, les utilisateurs peuvent maintenant réaliser des économies tout en profitant d’un catalogue de produits réputés pour leur excellent rapport qualité-prix. Un point fort dans la vie des néophytes qui souhaitent mixer les marques au sein de leur foyer.

Cette collaboration soulève des questions sur l’efficacité réelle du standard Matter. Si le protocole était censé supprimer le besoin d’intégrations personnalisées, Samsung a tout de même dû développer une expérience dédiée pour stabiliser les dispositifs IKEA. Plusieurs utilisateurs auraient en effet rapporté des problèmes de « disparition » d’appareils sur le réseau par le passé.