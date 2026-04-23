L’interopérabilité progresse enfin dans la maison connectée grâce à un rapprochement stratégique qui simplifie radicalement l’installation de vos équipements domotiques.
L’ère des ponts de connexion obligatoires et des écosystèmes fermés semble enfin toucher à sa fin. Samsung vient d’annoncer l’intégration native de 25 produits IKEA au sein de sa plateforme SmartThings, en s’appuyant sur le standard Matter-over-Thread. Jusqu’ici, faire cohabiter ces deux univers nécessitait l’achat de deux hubs distincts, une barrière à la fois technique et financière pour de nombreux utilisateurs. Cette alliance promet une configuration simplifiée : les appareils de la firme suédoise pourraient désormais être pilotés directement par un hub Samsung compatible.
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Une intégration directe des appareils IKEA, sans acheter un hub dédié
L’annonce de Samsung couvre une palette variée d’accessoires allant des ampoules connectées aux prises intelligentes, en passant par de nombreux capteurs de sécurité. Parmi les nouveautés marquantes, une télécommande à molette permet maintenant d’ajuster précisément la luminosité ou la température des couleurs de vos éclairages depuis l’interface SmartThings. La marque aurait également prévu d’étendre ces contrôles à la gestion des stores motorisés plus tard dans l’année. Ce partenariat a fait l’objet de plusieurs phases de validation rigoureuses pour garantir une stabilité de connexion optimale au sein de l’application mobile.
En éliminant l’étape du pont IKEA, les utilisateurs peuvent maintenant réaliser des économies tout en profitant d’un catalogue de produits réputés pour leur excellent rapport qualité-prix. Un point fort dans la vie des néophytes qui souhaitent mixer les marques au sein de leur foyer.
Cette collaboration soulève des questions sur l’efficacité réelle du standard Matter. Si le protocole était censé supprimer le besoin d’intégrations personnalisées, Samsung a tout de même dû développer une expérience dédiée pour stabiliser les dispositifs IKEA. Plusieurs utilisateurs auraient en effet rapporté des problèmes de « disparition » d’appareils sur le réseau par le passé.
De nouveaux services pour le bien-être et la sécurité
Au-delà de la simple commande à distance, ces capteurs IKEA pourraient désormais alimenter les services avancés de Samsung, comme la fonction « Family Care ». Les détecteurs d’ouverture de porte seraient ainsi utilisés pour veiller sur des proches âgés vivant seuls, en signalant des activités inhabituelles. Les données récoltées par les sondes de température et d’humidité alimentent également des rapports de sommeil détaillés. Ces derniers pourraient suggérer des actions concrètes pour améliorer l’environnement nocturne des utilisateurs, transformant de simples gadgets en véritables outils de santé préventive. L’automatisation passera aussi au niveau supérieur avec des routines croisées entre les différentes marques. Elle permet de déclencher automatiquement le mode déshumidification d’un climatiseur Samsung dès qu’un capteur IKEA détecte un taux d’humidité trop élevé. Cette synergie logicielle permettrait de créer des scénarios de vie plus intelligents et réactifs aux conditions réelles de l’habitat.
Bien que le standard Matter semble encore nécessiter quelques ajustements manuels pour être totalement fiable, cette mise à jour offre une solution clé en main, et plus simple à configurer, aux utilisateurs de SmartThings. Reste à savoir si cette alliance incitera d’autres acteurs majeurs à suivre cette voie de l’ouverture logicielle totale pour simplifier définitivement l’expérience de la maison intelligente.