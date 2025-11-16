Les utilisateurs d’iPhone adeptes de domotique vont avoir le sourire : SmartThings s’intègre enfin à Siri. Grâce à la dernière mise à jour, les routines de l’écosystème de Samsung peuvent désormais être déclenchées directement via l’app Raccourcis d’Apple.
Depuis quelques années déjà, l’assistant vocal d’Apple, Siri, s’est imposé pour certains comme un compagnon numérique du quotidien. Présent sur iPhone, iPad, Mac ou, encore, Apple Watch, il simplifie les tâches courantes : envoyer un message, planifier un rendez-vous ou contrôler sa maison connectée.
Les raccourcis Siri au service des routines SmartThings de Samsung
Aujourd'hui, c'est le géant (et rival de toujours) Samsung qui vient d’ajouter un argument de taille pour tous ceux qui utilisent sa plateforme domotique SmartThings sur iOS, puisqu'il est désormais possible d’exécuter des routines SmartThings via les raccourcis Siri.
En d'autres termes, grâce à cette nouvelle intégration, un utilisateur d’iPhone ou d’Apple HomePod peut déclencher, d’une simple commande vocale (et via Siri donc), une routine domotique SmartThings. Le géant coréen évoque des exemples simples du quotidien, comme ouvrir les volets, allumer la machine à café, régler l’éclairage au réveil…
Au-delà de l'intégration de Siri, Samsung annonce avoir également amélioré son application SmartThings sur les appareils Apple. Sur l’Apple Watch, il est désormais possible de voir tous les appareils connectés, d’envoyer des commandes ou de lancer des routines, tandis que sur iOS l’écran verrouillé peut afficher jusqu’à cinq des appareils les plus récemment utilisés via les Activités.
Rappelons que le futur Siri, toujours en préparation chez Apple, devrait s’enrichir de trois avancées clés : une compréhension contextuelle de ce qui s’affiche à l’écran, une prise en compte du contexte personnel issu d’applications comme Mail ou Messages, et un contrôle plus poussé des applications, capable d’exécuter des actions complexes simplement à la voix.
