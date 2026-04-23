La faille porte sur le service de notifications d'iOS. Concrètement, lorsqu'un message arrive sur un iPhone, son contenu transite par le gestionnaire de notifications du système avant d'être affiché à l'écran. iOS consigne alors ces données dans des journaux internes, c'est-à-dire des fichiers de suivi enregistrant les événements survenus sur l'appareil. Ces données pouvaient y rester stockées même après suppression de la notification, voire de l'application elle-même. Apple décrit le problème comme un défaut de journalisation, lequel a été résolu par un masquage plus strict des informations sensibles avant d'être écrites dans ces fichiers.

Nous rapportions début avril comment le FBI avait précisément exploité cette mécanique dans une affaire criminelle aux États-Unis. Des enquêteurs avaient retrouvé des messages Signal échangés par une prévenue, laquelle avait pris soin de désinstaller l'application de son iPhone. Le contenu de ces messages avait survécu dans la base de données de notifications d'iOS. Les agents ont utilisé des logiciels d'analyse forensique spécifiquement conçus pour lire la mémoire d'un appareil en profondeur lorsqu'ils ont physiquement l'appareil en mains. Seuls les messages reçus avaient pu être récupérés, pas les envois.