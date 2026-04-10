L'affaire implique un groupe de personnes accusées d'avoir mis le feu à des feux d'artifice et commis des dégradations au centre de détention ICE Prairieland d'Alvarado, au Texas, en juillet dernier. Lors du procès, l'agent spécial du FBI Clark Wiethorn a témoigné sur des preuves numériques tirées du téléphone de Lynette Sharp, une prévenue qui a plaidé coupable d'aide matérielle à des activités terroristes. Signal avait pourtant été supprimé de l'appareil. Mais les messages, eux, étaient toujours là.

Mais alors, comment est-ce possible ? Quand un message Signal arrive sur un iPhone, le téléphone affiche une notification. Si les paramètres autorisent l'affichage du nom de l'expéditeur et du contenu sur l'écran de verrouillage, iOS enregistre automatiquement ces informations dans sa propre base de données interne. Et pour cette copie, Signal n'a aucun contrôle, d'autant qu'elle survit même après la désinstallation de l'application.

C'est donc cette base de données qu'un logiciel d'analyse forensique a permis d'exploiter. Ce type d'outil, utilisé lorsqu'un enquêteur dispose physiquement de l'appareil, peut lire la mémoire du système en profondeur, bien au-delà de ce qu'une navigation classique dans le téléphone permettrait de voir. Selon les notes d'audience consultées par 404 Media, seuls les messages entrants ont pu être récupérés, pas les envois.