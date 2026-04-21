Peter Thiel fait encore parler de lui. L'investisseur de la tech soutient une entreprise IA qui aura pour ambition de passer au crible le travail des journalistes !
Auparavant investisseur de la tech et membre de la mafia Paypal assez peu connu du public, Peter Thiel explose sur le devant de la scène ces dernières années. L'homme, qui est notamment le co-fondateur de Palantir (l'entreprise aux intonations apocalyptiques), multiplie les discours publics qui dérangent. Et les investissements qui font parler, comme dans cette entreprise IA américaine.
Une IA pourra montrer que les journalistes se sont trompés, moyennant une modique somme
« Objection » ! Non, nous ne sommes pas ici dans une cour de justice américaine, mais face à une start-up des États-Unis qui veut utiliser l'IA pour passer au crible les articles des journalistes. L'objectif ? Pouvoir y détecter des erreurs, des déformations ou des mensonges.
Un client peut ainsi payer 2000 dollars à l'entreprise pour prouver une erreur (et chaque point de discorde demande de payer à nouveau la même somme) à Objection dans ce but. Celle-ci va alors confier le dossier à ses enquêteurs, des anciens de la CIA et du FBI selon ses affirmations, qui vont réunir des preuves en 72 heures, avant de les soumettre à l'IA. Qui rendra son verdict.
Un objectif : court-circuiter une justice trop lente ?
Autant dire que l'on arrive ici dans l'univers dystopique de l'IA qui va être en charge, de manière autonome, de dire le vrai et le faux. Une idée qui laisse, au minimum, assez dubitatif. Il faudra en effet voir si les médias suivront, et citeront les jugements de ces IA comme une source aussi sérieuse qu'une décision de justice.
Quant à cette dernière, elle serait la principale raison pour laquelle son créateur, Aron D'Souza, aurait créé son entreprise. Il présente en effet Objection comme une alternative à la justice, qui serait beaucoup trop lente et beaucoup plus coûteuse pour traiter ce genre de question. Sûrement, mais est-ce une raison suffisante pour vouloir déléguer la tâche à l'intelligence artificielle ?