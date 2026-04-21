« Objection » ! Non, nous ne sommes pas ici dans une cour de justice américaine, mais face à une start-up des États-Unis qui veut utiliser l'IA pour passer au crible les articles des journalistes. L'objectif ? Pouvoir y détecter des erreurs, des déformations ou des mensonges.

Un client peut ainsi payer 2000 dollars à l'entreprise pour prouver une erreur (et chaque point de discorde demande de payer à nouveau la même somme) à Objection dans ce but. Celle-ci va alors confier le dossier à ses enquêteurs, des anciens de la CIA et du FBI selon ses affirmations, qui vont réunir des preuves en 72 heures, avant de les soumettre à l'IA. Qui rendra son verdict.