C'est une alliance assez inattendue au service des entrepreneurs français, qui suscite la curiosité. La maison-mère de ChatGPT, OpenAI, le géant du voyage Booking.com et la CCI Paris (Chambre de commerce et d'industrie) ont annoncé ce mardi 21 avril le lancement du SME AI Accelerator, un programme de formation à l'intelligence artificielle entièrement gratuit, destiné aux PME de tous secteurs. Une initiative qui s'appuie sur une étude inédite qui révèle à la fois l'adoption massive de l'IA en entreprise, et ses angles morts persistants.