Les PME françaises adoptent l'IA à grande vitesse mais peinent encore à la structurer. OpenAI, Booking.com et la CCI Paris répondent avec le SME AI Accelerator, un programme de formation gratuit pensé pour transformer l'essai.
C'est une alliance assez inattendue au service des entrepreneurs français, qui suscite la curiosité. La maison-mère de ChatGPT, OpenAI, le géant du voyage Booking.com et la CCI Paris (Chambre de commerce et d'industrie) ont annoncé ce mardi 21 avril le lancement du SME AI Accelerator, un programme de formation à l'intelligence artificielle entièrement gratuit, destiné aux PME de tous secteurs. Une initiative qui s'appuie sur une étude inédite qui révèle à la fois l'adoption massive de l'IA en entreprise, et ses angles morts persistants.
Cinq heures gagnées par semaine : l'IA transforme déjà le quotidien des dirigeants de PME
Chercher une information, rédiger un e-mail ou préparer un contenu marketing sont autant de tâches chronophages que l'IA prend désormais en charge, au moins en partie, pour des millions de professionnels. Résultat, les dirigeants qui l'utilisent estiment gagner 5,3 heures par semaine, soit près de 237 heures chaque année, qu'ils consacrent ensuite à ce qui compte vraiment, à des tâches à plus forte valeur ajoutée.
Ce temps récupéré, les dirigeants le réinvestissent là où leur cerveau est vraiment irremplaçable. Il peut s'agir de réfléchir à de nouvelles idées (29 %), d'améliorer leurs produits ou services (28 %), ou d'affiner leur stratégie à long terme (23 %). Au total, 74 % estiment que l'IA les rend globalement plus efficaces. Beau bilan, certes, mais le tableau comporte quelques zones d'ombre.
Car derrière l'enthousiasme des chiffres, les inégalités sont criantes. Un dirigeant de moyenne entreprise a bien plus de chances d'utiliser l'IA (86 %) qu'un indépendant (63 %). La région joue aussi puisqu'en PACA, 88 % des patrons ont adopté ces outils, contre 70 % en Nouvelle-Aquitaine. Et le problème le plus épineux reste ailleurs. 65 % des salariés utilisent l'IA au travail de leur propre initiative, sans politique ni cadre fixé par leur entreprise. C'est ce qu'on appelle le « shadow AI », et ça pose de vraies questions de sécurité.
OpenAI, Booking.com et la CCI Paris veulent structurer l'adoption de l'IA dans les PME
Alors pourquoi certaines PME n'ont-elles pas encore sauté le pas ? La réponse tient en trois mots : peur, formation et temps. 27 % des dirigeants citent la sécurité et la confidentialité des données comme premier frein. 23 % pointent le manque de formation, et 22 % invoquent simplement le manque de temps. C'est exactement sur ces trois points que le SME AI Accelerator entend agir, avec des ateliers pratiques, des démonstrations et des ressources en ligne via la OpenAI Academy, sans aucun prérequis technique.
Le coup d'envoi officiel est fixé au 8 juin 2026, de 9h à 17h30, au siège de la CCI Paris. Durant cette journée inaugurale, il y aura des démonstrations en conditions réelles, des ateliers collaboratifs pour expérimenter l'IA en équipe, les fameux design sprints et build sprints, et des témoignages d'entreprises qui ont déjà franchi le cap. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes.
« L'enjeu n'est plus seulement l'accès aux outils : c'est la capacité à les mettre en pratique, dans les bons usages, avec le bon accompagnement », a commenté Martin Signoux, responsable des affaires publiques chez OpenAI. Le terreau est fertile, avec 56 % des dirigeants interrogés qui comptent adopter au moins un nouvel usage de l'IA dans les trois prochains mois.