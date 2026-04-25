Après Ballie (qui restera au stade de démo), Samsung récidive sur le marché du compagnon IA, avec Project Luna. Difficile de ne pas esquisser un sourire, avec un robot qui se présente comme une petite base surmontée d’un écran circulaire capable de pivoter et de s’incliner.

Un mouvement qui évoque à la fois une lampe de chevet intelligente et, surtout, ce petit regard expressif, qui évoquera chez certains un petit côté Pixar.