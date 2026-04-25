Un petit robot mignon, un écran rond qui pivote, et une bonne dose d’IA, c'est Samsung qui esquisse sa vision du compagnon domestique de demain avec Project Luna, un concept présenté pour la Milan Week Design.
Samsung continue d’explorer le futur de la maison connectée avec Project Luna, un concept de robot assistant qui mise autant sur le design que sur l’intelligence artificielle. Présenté lors de la Milan Design Week 2026, l’appareil ne promet rien de concret pour le moment, mais donne un aperçu assez clair de la direction que souhaite prendre le fabricant coréen, comme le révèle The Verge.
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Un assistant domestique… qui vous regarde (presque)
Après Ballie (qui restera au stade de démo), Samsung récidive sur le marché du compagnon IA, avec Project Luna. Difficile de ne pas esquisser un sourire, avec un robot qui se présente comme une petite base surmontée d’un écran circulaire capable de pivoter et de s’incliner.
Un mouvement qui évoque à la fois une lampe de chevet intelligente et, surtout, ce petit regard expressif, qui évoquera chez certains un petit côté Pixar.
Un écran qui va faire office ici d’interface principale, avec des animations lumineuses et une approche plus « émotionnelle » de l’IA, par le biais de diverses interactions visuelles et sonores, pensées pour humaniser la machine. Luna agit comme un véritable hub domestique, et peut notamment piloter d’autres appareils, afficher des informations ou même envoyer son interface vers un téléviseur à proximité.
Entre enceinte connectée et objet design
Project Luna se distingue par une tête circulaire capable de pivoter pour faire face à son propriétaire si besoin. Les visuels montrent un dispositif ajustant automatiquement son orientation afin d’offrir le meilleur angle de vision, tout en étant capable d’effectuer des mouvements latéraux selon les besoins. Un fonctionnement qui rappelle celui d’une antenne parabolique en quelque sorte.
Au-delà de son côté robotique, Project Luna joue aussi la carte de la polyvalence. Le petit robot aussi fait office d’enceinte connectée, capable de diffuser du son tout en interagissant avec l’utilisateur. Une sorte de croisement entre assistant vocal et compagnon visuel finalement, à installer directement sur un bureau ou ailleurs.
La démonstration proposée par Samsung permet de découvrir Project Luna posé sur une table de cuisine. Le robot interagit avec le smartphone de l’utilisateur, diffuse de la musique (l'écran adoptant alors une interface inspirée d’une platine vinyle), répond aux questions à la fois à l’oral et via un affichage sur l’écran, tout en pilotant l’éclairage de la pièce. A voir maintenant sur quoi débouchera cet étonnant prototype dévoilé par Samsung.