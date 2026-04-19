Bigme a teasé pendant des semaines le « premier smartphone au monde » à double écran couleur e-ink et LCD. Lundi 14 avril, la révélation du HiBreak Dual a laissé ses propres fans interdits. À l'arrière de l'appareil, non pas un grand écran LCD, mais un minuscule disque de 1,85 pouce, rond comme un hublot de machine à laver.
Ne s'improvise pas constructeur de meilleur smartphone qui veut. Bigme est une marque chinoise qui fabrique des liseuses, des tablettes et des smartphones sous Android, tous équipés d'écrans à encre électronique. Une clientèle de niche, technophile, très active sur les forums. Avant la révélation, la société n'avait communiqué aucun détail technique sur le HiBreak Dual, juste le teaser d'un double écran. La communauté a imaginé un appareil recto-verso avec deux grandes dalles, comme le faisait déjà le YotaPhone en 2013. À la place, un écran secondaire circulaire de 1,85 pouce, calqué sur un cadran de montre connectée. Des milliers d'utilisateurs ont réagi sur Reddit, puis Bigme a publié un communiqué d'excuses, chose rare pour un fabricant de ce secteur.
Le double écean LCD e-ink, une promesse volontairement entretenue
Des médias spécialisés comme notre confrère TechRadar ont publié des articles enthousiastes anticipant une dalle LCD pleine taille d'un côté, un écran e-ink couleur de l'autre. Bigme n'a jamais corrigé ces interprétations, alors on comprend d'autant mieux la déception au moment de la présentation du produit.
À la place de l'écran LCD secondaire une espèce de cadran de… 360 x 360 pixels, posé à l'arrière du téléphone comme un autocollant. Bigme le destine à afficher des notifications, contrôler Spotify, servir de viseur pour les selfies, ou encore nourrir un « animal de compagnie IA » généré depuis une photo. Sur r/Bigme, les utilisateurs ont réagi et sont plutôt unanimes. Un membre a écrit que Bigme avait eu « une idée géniale » mais avait « tout gâché » en n'intégrant pas un écran de taille normale. Un autre a supposé que la marque avait simplement recyclé des stocks d'écrans circulaires issus d'un projet de montre connectée abandonné. Un troisième a demandé s'il existait « un équivalent des Razzie Awards pour la tech ». Ils ne sont pas tendres.
Un raté qui aggrave une réputation déjà abîmée
Bigme s'adresse à des passionnés d'e-ink qui connaissent chaque modèle concurrent, comparent les firmwares et publient des retours détaillés. Or la marque traîne déjà une image fragile sur le suivi logiciel. Des observateurs spécialisés relèvent depuis des mois une interface non intuitive, des messages système parfois en chinois ou mal traduits, et une expérience utilisateur globalement frustrante malgré des fonctionnalités techniques avancées.
Sur Reddit, des utilisateurs déconseillent ouvertement les produits Bigme pour les délais de mises à jour et le support client jugé défaillant. Auprès de ce public-là, un lancement bâclé pousse les gens à déconseiller la marque activement,c'est encore pire que proscrire l'achat d'un de ses produits.
The eBook Reader a noté, au moment de la révélation, que Bigme avait même orthographié le nom de son propre produit incorrectement sur la page officielle. Difficile d'inspirer confiance dans l'exécution quand les fondamentaux du lancement sont mal maîtrisés.
C'est donc naturellement sur Reddit que Bigme a publié un communiqué d'excuses, reconnaissant avoir reçu « de nombreuses critiques et suggestions » et promettant de mener à l'avenir « des études de marché plus approfondies » avant tout lancement. La marque a aussi inscrit à sa feuille de route R&D un vrai double écran pleine taille, celui qu'attendaient ses fans.
Quoiqu'il en soit, le HiBreak Dual est disponible en précommande depuis le 16 avril, à partir de 359 dollars pour les 120 premiers acheteurs, puis 519 dollars en tarif standard pour la version 8 Go.