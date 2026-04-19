Bigme s'adresse à des passionnés d'e-ink qui connaissent chaque modèle concurrent, comparent les firmwares et publient des retours détaillés. Or la marque traîne déjà une image fragile sur le suivi logiciel. Des observateurs spécialisés relèvent depuis des mois une interface non intuitive, des messages système parfois en chinois ou mal traduits, et une expérience utilisateur globalement frustrante malgré des fonctionnalités techniques avancées.

Sur Reddit, des utilisateurs déconseillent ouvertement les produits Bigme pour les délais de mises à jour et le support client jugé défaillant. Auprès de ce public-là, un lancement bâclé pousse les gens à déconseiller la marque activement,c'est encore pire que proscrire l'achat d'un de ses produits.

The eBook Reader a noté, au moment de la révélation, que Bigme avait même orthographié le nom de son propre produit incorrectement sur la page officielle. Difficile d'inspirer confiance dans l'exécution quand les fondamentaux du lancement sont mal maîtrisés.

C'est donc naturellement sur Reddit que Bigme a publié un communiqué d'excuses, reconnaissant avoir reçu « de nombreuses critiques et suggestions » et promettant de mener à l'avenir « des études de marché plus approfondies » avant tout lancement. La marque a aussi inscrit à sa feuille de route R&D un vrai double écran pleine taille, celui qu'attendaient ses fans.

Quoiqu'il en soit, le HiBreak Dual est disponible en précommande depuis le 16 avril, à partir de 359 dollars pour les 120 premiers acheteurs, puis 519 dollars en tarif standard pour la version 8 Go.