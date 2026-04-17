Les entreprises font quelques fois des réorientations stratégiques qui peuvent étonner. Mais peu changent sûrement aussi radicalement que cette grande marque américaines de chaussures !
L'intelligence artificielle, c'est l'avenir ! C'est ce que l'on dit aujourd'hui partout, que ce soit pour nous prédire des avenirs en rose, comme le président de la JP Morgan, ou bien afficher la nécessité d'investissements phénoménaux. Et la tendance est telle qu'elle pousse certaines entreprises, pourtant à la base très loin du monde de la tech, à prendre à leur tour la vague !
Allbirds abandonne le commerce de chaussures pour se mettre à la location d'infrastructures IA
Vous connaissez Allbirds ? Si ici la marque n'est pas particulièrement célèbre, elle l'est par contre beaucoup plus de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. Et tellement qu'elle a même été à un moment surnommée la marque de chaussures de la Silicon Valley.
Mais ça, c'est du passé. Elle a en effet annoncé en milieu de semaine qu'elle abandonnait ce secteur d'activité, en vendant ses actifs et son nom (ce qui permettra à celle-ci de continuer à opérer avec un nouveau propriétaire). À la place, la société va se mettre à investir massivement dans l'acquisition de GPU, afin de mettre en place des infrastructures IA qui pourront être louées à des entreprises ayant des besoins dans le domaine. La nouvelle société a aussi un nouveau nom : NewBird AI.
Les objectifs environnementaux brutalement mis à la poubelle
Et ça n'est pas tout. Si Allbirds (ou bien plutôt NewBird AI) a changé totalement de secteur d'activité, elle abandonne aussi une autre caractéristique qui faisait sa réputation : ses objectifs environnementaux.
Elle a ainsi proposé un amendement à sa charte, qui indique que on activité se fera à l'avenir « dans l'intérêt supérieur de nos actionnaires, sans mettre en balance cet intérêt supérieur avec l'intérêt général que représente la préservation de l'environnement. »
Et c'est un vrai virage à 180 degrés, quand on sait que la marque avait été fondée en 2015 avec pour objectif le développement durable. L'action de l'entreprise a explosé mercredi 15 avril au moment de l'annonce, sa valeur atteignant en quelques heures 10 fois ce qu'elle était la veille. Si depuis, le cours a bien redescendu, il est toujours au dessus des 10 dollars, contre environ 2,5 dollars avant cette annonce.