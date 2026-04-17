Vous connaissez Allbirds ? Si ici la marque n'est pas particulièrement célèbre, elle l'est par contre beaucoup plus de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. Et tellement qu'elle a même été à un moment surnommée la marque de chaussures de la Silicon Valley.

Mais ça, c'est du passé. Elle a en effet annoncé en milieu de semaine qu'elle abandonnait ce secteur d'activité, en vendant ses actifs et son nom (ce qui permettra à celle-ci de continuer à opérer avec un nouveau propriétaire). À la place, la société va se mettre à investir massivement dans l'acquisition de GPU, afin de mettre en place des infrastructures IA qui pourront être louées à des entreprises ayant des besoins dans le domaine. La nouvelle société a aussi un nouveau nom : NewBird AI.