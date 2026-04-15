Décliné en 50 ou 85 pouces, le Surface Hub 3 n'est désormais plus produit par Microsoft… et ne connaîtrait aucun remplaçant. Le tableau tactile collaboratif du géant de Redmond disparaîtrait donc prochainement du catalogue Surface, comme le Surface Studio 2+ avant lui.
Clap de fin pour un autre appareil Surface ? La question est plus que posée par Windows Central. Le site spécialisé affirme que Microsoft a stoppé la production de son Surface Hub 3 sans avoir l'intention de lancer un remplaçant pour cette sorte de tablette tactile XXL, vouée aux entreprises et aux présentations à visée collaborative. Lancé pour la première fois en 2015, renouvelé en 2019 puis une dernière fois en 2023, le Surface Hub s'est toutefois illustré par sa relative discrétion dans l'offre de Microsoft. Il serait donc, désormais, sur le départ.
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Microsoft élague sa gamme Surface…
Cet abandon probable, laisse à penser que Microsoft cherche bien à élaguer progressivement sa gamme de produits Surface pour la recentrer autour de ce qui marche le mieux : les PC portables et les tablettes tactiles Windows. Il faut dire que l'approche de Microsoft en la matière penche beaucoup plus vers la mobilité, voire l'hypermobilité, que vers les appareils fixes et volumineux.
Une dynamique que l'on observe depuis l'arrivée des Surface Laptop et Surface Pro ARM, il y a deux ans, et qui semblait d'ailleurs se confirmer avec l'abandon du Surface Studio 2+ fin 2024. La fin de parcours, désormais probable, du Surface Hub va dans le même sens.
… pour mieux la recentrer sur les PC portables et les tablettes ?
Affiché entre 10 699 et 25 999 euros en fonction de la diagonale d'écran choisie, le Surface Hub troisième du nom est pour l'instant toujours disponible au catalogue de Microsoft. Cette disponibilité serait néanmoins amenée à s'estomper prochainement si l'on en croit Windows Central.
Quoi qu'il en soit, l'appareil s'articule, pour rappel, autour d'écrans tactiles IPS de 50 ou 85 pouces offrant une définition 4K et pouvant s'utiliser en format portrait ou paysage. Pensé pour prendre en charge deux stylets en simultanée, le Surface Hub 3 est motorisé par des processeurs Intel Core i5 ou i7 de 11ème génération couplés à 32 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage. Des composants installés dans une sorte de cartouche amovible permettant une mise à jour matérielle aisée et surtout indépendante de la partie écran.