Cet abandon probable, laisse à penser que Microsoft cherche bien à élaguer progressivement sa gamme de produits Surface pour la recentrer autour de ce qui marche le mieux : les PC portables et les tablettes tactiles Windows. Il faut dire que l'approche de Microsoft en la matière penche beaucoup plus vers la mobilité, voire l'hypermobilité, que vers les appareils fixes et volumineux.

Une dynamique que l'on observe depuis l'arrivée des Surface Laptop et Surface Pro ARM, il y a deux ans, et qui semblait d'ailleurs se confirmer avec l'abandon du Surface Studio 2+ fin 2024. La fin de parcours, désormais probable, du Surface Hub va dans le même sens.