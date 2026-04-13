Foire aux questions

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Qu’est-ce qu’un benchmark comme « KellyBench » mesure vraiment quand il évalue des IA sur des paris sportifs ?

Un benchmark de ce type mesure la capacité d’un modèle à transformer des données historiques en décisions chiffrées sous contrainte (choix des paris, taille des mises, gestion du risque). Il ne teste pas seulement la “prédiction” d’un score, mais une chaîne complète : modélisation probabiliste, allocation de capital, et adaptation au fil des nouvelles informations. Le résultat final dépend aussi de la variance (séries de gains/pertes) et de la robustesse de la stratégie, pas uniquement de la qualité moyenne des prédictions. En clair, c’est un test d’optimisation financière en environnement incertain, plus proche d’un mini-trading que d’un simple concours de pronostics.

À quoi sert le « critère de Kelly » et pourquoi est-il central pour comprendre des pertes malgré de “bons” pronostics ?

Le critère de Kelly est une règle de money management qui indique quelle fraction de la bankroll miser en fonction de l’avantage estimé (probabilité) et des cotes proposées. Son objectif est de maximiser la croissance à long terme du capital, tout en tenant compte du risque de ruine quand les estimations sont imparfaites. Si une IA surestime même légèrement ses probabilités, Kelly peut conduire à miser trop gros, ce qui amplifie les pertes lors des mauvaises séries. À l’inverse, miser trop peu limite les gains même quand les prédictions sont correctes. Dans les paris, l’erreur d’estimation et la volatilité comptent autant que la “qualité” des pronostics.

Pourquoi des cotes de bookmakers rendent-elles difficile le fait de gagner de l’argent, même avec des modèles IA performants ?

Les cotes intègrent une marge du bookmaker (souvent appelée overround), ce qui crée un handicap mathématique : à probabilités “justes”, l’espérance de gain est déjà négative. Pour être rentable, il faut identifier des erreurs de prix (value bets), donc être meilleur que le marché qui agrège énormément d’informations (blessures, forme, tactiques, météo, etc.). En plus, les marchés de Premier League sont généralement très efficients : les écarts exploitables sont rares et disparaissent vite. Un modèle peut être correct “en moyenne” et perdre quand même si cet avantage n’est pas suffisant pour compenser la marge et la variance. C’est une différence clé entre prédire un événement et gagner de l’argent sur un marché de cotes.