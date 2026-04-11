Microsoft simplifie le programme Windows Insider grâce à la fusion des canaux Dev et Canary dans une nouvelle section Expérimentale. Grâce à ce changement, les testeurs vont pouvoir changer de version ou quitter le programme sans formater leur ordinateur.
Un petit vent de nouveauté souffle du côté de Windows 11 et sa communauté de testeurs. Redmond réorganise en effet son système de preview pour dissiper les doutes des utilisateurs qui remontaient une offre illisible à cause de la multiplication des canaux qui empêchait de comprendre quelle version de Windows 11 choisir.
Le programme contient dorénavant deux piliers avec le canal Expérimental pour les fonctions lointaines et le canal Bêta pour les nouveautés imminentes. Microsoft abandonne au passage la technique du « Controlled Feature Rollout » (CFR) pour les membres Bêta.
Jusqu'ici, deux testeurs sur la même version voyaient parfois des interfaces différentes. Mais c'est du passé, puisque chaque mise à jour activera toutes les options prévues pour tout le monde. Au moins, les « Windows Insiders » y verront plus clair sur fonctionnalités annoncées.
La fin des réinstallations forcées
Avec les « In-Place Upgrades » (IPU), les testeurs peuvent basculer entre les canaux Expérimental, Bêta et Release Preview sans encombre. Cette technologie migre les applications, les paramètres et les données personnelles sans aucun formatage.
Si un Insider décide de quitter le navire, il n'aura plus besoin d'un reset total de Windows , tant que le système conserve une version de Windows Core identique. Attention toutefois quand les versions « Future Platforms » du canal Expérimental n'ont aucun lien avec les versions commerciales (Retail) de Windows. Avec ces builds très précoces, il faut toujours effectuer un nettoyage complet du disque. Par ailleurs, selon notre confrère XDA Developers, Marcus Ash, directeur de la gestion produits chez Microsoft, indique que les ingénieurs travaillent en parallèle sur une modernisation graphique des boîtes de dialogue et du Panneau de configuration.
Des « feature flags » pour reprendre la main
À la place de l'ancienne fusion des canaux Dev et Canary, Microsoft introduit un système de drapeaux de fonctionnalités, ou « feature flags », directement dans les paramètres du système. Il suffit aux membres du canal Expérimental de basculer ces interrupteurs pour valider leurs choix et activer manuellement les nouveautés visibles sans attendre un déploiement aléatoire. Ils gardent ainsi une base logicielle cohérente alors que les outils en cours de développement varient. Ce découpage aide Microsoft lors de la préparation de la prochaine mise à jour majeure. Les testeurs actuels recevront une notification de transfert automatique vers ces nouvelles structures dans les prochaines semaines. Si le nouvel installateur réduit le nombre de redémarrages, il apporte également une meilleure stabilité globale grâce à un chargement plus rapide de la page de configuration.
Autre nouveauté qui attend les membres du programme, celle des options avancées quand ils choisissent spécifiquement entre les branches 25H2 ou 26H1 selon leur matériel. Alec Oot, gardien du programme, précise que les changements moins visibles, comme les corrections de bogues ou les améliorations système profondes, n'apparaissent pas dans les « feature flags » car ils servent de socle technique. Quant aux utilisateurs du canal Canary sur les builds de la série 29500 migrent vers l'option « Future Platforms », tandis que ceux sur la série 28000 rejoignent la branche 26H1.