Un petit vent de nouveauté souffle du côté de Windows 11 et sa communauté de testeurs. Redmond réorganise en effet son système de preview pour dissiper les doutes des utilisateurs qui remontaient une offre illisible à cause de la multiplication des canaux qui empêchait de comprendre quelle version de Windows 11 choisir.

Le programme contient dorénavant deux piliers avec le canal Expérimental pour les fonctions lointaines et le canal Bêta pour les nouveautés imminentes. Microsoft abandonne au passage la technique du « Controlled Feature Rollout » (CFR) pour les membres Bêta.

Jusqu'ici, deux testeurs sur la même version voyaient parfois des interfaces différentes. Mais c'est du passé, puisque chaque mise à jour activera toutes les options prévues pour tout le monde. Au moins, les « Windows Insiders » y verront plus clair sur fonctionnalités annoncées.