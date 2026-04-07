D’après les éléments découverts par phantomofearth, cette future page Feature Flags prendrait place dans les paramètres du programme Windows Insider, juste sous les options habituelles liées à l’inscription et au choix du canal. L’interface aperçue est encore masquée, mais elle laisse déjà entrevoir un fonctionnement assez clair, pensé pour centraliser l’accès aux fonctions expérimentales directement depuis Windows 11.

On y trouve d’abord un champ de recherche, suivi d’une liste de flags disponibles, puis d’une section distincte pour les « Inactive Flags ». Cette dernière regrouperait des fonctions dont le déploiement serait déjà terminé sur l’appareil, ou des éléments retirés de la liste active. Des boutons « Apply Changes » et « Reset » all flags apparaissent aussi à côté des options disponibles, tandis qu’un bouton « Clear » semble prévu pour la partie réservée aux flags inactifs.

Microsoft devrait également y afficher un avertissement assez explicite sur les risques concernant la stabilité et les performances du système. Rien de très surprenant puisque ces options visent précisément des fonctions encore en cours de développement, pas forcément finalisées, et donc pas toujours prêtes à être activées sans précaution sur toutes les machines.