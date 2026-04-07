D’après plusieurs indices repérés ces derniers jours, Microsoft plancherait sur une nouvelle option dédiée à l’activation de certaines fonctions cachées dans Windows 11. Une évolution qui pourrait simplifier l’accès aux nouveautés en test dans les builds Insider.
Repérée par phantomofearth dans la build 26300.8155, puis confirmée par Microsoft à Windows Latest, la future page « Feature Flags » de Windows 11 pourrait offrir aux Insiders un accès bien plus direct à certaines fonctions cachées. Sur le modèle des pages de flags déjà connues dans les navigateurs, elle introduirait dans les Paramètres un panneau dédié à leur activation manuelle, là où il fallait jusqu’ici prendre son mal en patience, ou passer par ViVeTool pour forcer leur apparition.
Une page dédiée pour gérer les fonctions en test
D’après les éléments découverts par phantomofearth, cette future page Feature Flags prendrait place dans les paramètres du programme Windows Insider, juste sous les options habituelles liées à l’inscription et au choix du canal. L’interface aperçue est encore masquée, mais elle laisse déjà entrevoir un fonctionnement assez clair, pensé pour centraliser l’accès aux fonctions expérimentales directement depuis Windows 11.
On y trouve d’abord un champ de recherche, suivi d’une liste de flags disponibles, puis d’une section distincte pour les « Inactive Flags ». Cette dernière regrouperait des fonctions dont le déploiement serait déjà terminé sur l’appareil, ou des éléments retirés de la liste active. Des boutons « Apply Changes » et « Reset » all flags apparaissent aussi à côté des options disponibles, tandis qu’un bouton « Clear » semble prévu pour la partie réservée aux flags inactifs.
Microsoft devrait également y afficher un avertissement assez explicite sur les risques concernant la stabilité et les performances du système. Rien de très surprenant puisque ces options visent précisément des fonctions encore en cours de développement, pas forcément finalisées, et donc pas toujours prêtes à être activées sans précaution sur toutes les machines.
Microsoft confirme le principe, sans encore préciser jusqu’où il ira
Interrogée par Windows Latest, Microsoft a confirmé travailler sur une manière plus simple de permettre aux Windows Insiders d’essayer certaines nouveautés en avance. L’éditeur n’est pas entré dans les détails, et l’on ne sait pas encore si toutes les fonctions cachées d’une build apparaîtront dans cette future page Feature Flags, ni si certaines resteront soumises à un déploiement progressif.
En l’état, il s’agirait donc avant tout d’un nouvel outil pensé pour simplifier l’accès à certaines nouveautés en test, sans garantie qu’il remplace complètement les restrictions liées au Controlled Feature Rollout, le dispositif utilisé par Microsoft pour activer certaines fonctions par étapes, sur un nombre limité de PC dans un premier temps.
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