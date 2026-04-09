Selon le site GoodReader, qui rapporte l'information, la liste remonte loin. Côté liseuses, sont concernés :

le Kindle 1re génération (2007),

les Kindle DX et DX Graphite (2009-2010),

le Kindle Keyboard (2010),

le Kindle 4 (2011),

le Kindle Touch (2011),

le Kindle 5 (2012) et

le Kindle Paperwhite 1re génération (2012).

Les tablettes Kindle Fire ne sont pas épargnées : les deux premières générations (2011 et 2012), ainsi que les Kindle Fire HD 7 et HD 8,9 pouces (2012), tombent dans la même catégorie.

La restriction porte sur le Kindle Store, la boutique intégrée à l'appareil, qui permet de parcourir, acheter et télécharger des livres numériques. Ces liseuses dépendent des serveurs d'Amazon pour authentifier l'utilisateur et récupérer du contenu. Une fois cette connexion coupée le 20 mai, il devient impossible d'enrichir sa bibliothèque directement depuis l'appareil.

Les titres présents dans la mémoire de l'appareil avant le 20 mai restent accessibles, à condition toutefois de ne pas réinitialiser la liseuse. Si celle-ci est remise aux paramètres d'usine ou désinscrite du compte Amazon après le 20 mai, elle ne pourra plus jamais être réenregistrée. Les livres en local seront alors effacés. Ils pourront être consultés via les applications mobiles iOS et Android ou sur la web app lire.amazon.fr.