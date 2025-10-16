Au final, le choix revient au lecteur. Les nouvelles Kindle Colorsoft restent excellentes pour qui lit des bandes dessinées, des mangas ou des documents illustrés. Mais pour les grands lecteurs de romans, qui passent des heures les yeux rivés sur des pages de texte, le confort et la netteté d'une bonne vieille liseuse en noir et blanc restent inégalés. Alors, prêt à sacrifier la précision de vos lectures pour voir la couverture en couleur ? La question est posée.