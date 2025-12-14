C'est un petit miracle de fin d’année pour les lecteurs. Après des années à jouer les forteresses imprenables, Amazon entrouvre les portes de son écosystème Kindle en autorisant le téléchargement des livres numériques en format EPUB.
Quelle mouche a donc piqué le géant de Seattle ? Plusieurs mois après la douche froide de la suppression du transfert par USB, qui avait provoqué une levée de boucliers, voilà qu’Amazon fait un pas de géant vers les formats ouverts. Une décision qui sonne comme un mea culpa et qui pourrait bien changer la donne pour des millions d’utilisateurs.
Amazon fait la paix avec les lecteurs : une trêve inattendue ?
Il faut se souvenir d’où l’on vient. L’écosystème Kindle a longtemps été un jardin clos, où les formats propriétaires comme le MOBI puis le KFX régnaient en maîtres. Acheter un livre sur Amazon signifiait, dans les faits, s’engager à le lire sur un appareil ou une application Amazon. Pour les adeptes de liseuses concurrentes, comme Kobo ou Pocketbook, le parcours du combattant était obligatoire, impliquant souvent des logiciels tiers pour convertir et libérer leurs propres achats.
Cette époque semble sur le point de se terminer. Dès janvier 2026, il sera possible de télécharger ses livres achetés sans protection numérique (dite DRM) directement en format EPUB ou PDF depuis son compte Amazon. C’est une bouffée d’air frais qui redonne aux lecteurs un contrôle concret sur leur bibliothèque. Un livre acheté pourra enfin voyager librement d’une liseuse à une autre, sans contrainte technique.
Une liberté sous conditions : qui tire vraiment les ficelles ?
Attention cependant à ne pas crier victoire trop vite. Cette ouverture, aussi bienvenue soit-elle, comporte une nuance de taille : elle ne concerne que les ouvrages pour lesquels les éditeurs et auteurs ont renoncé à la gestion des droits numériques. La majorité des succès de librairie, protégés par les grandes maisons d’édition, resteront donc captifs de l’écosystème Kindle pour le moment.
Avec ce mouvement habile, Amazon change les règles du jeu. Le géant du commerce en ligne n’est plus le geôlier, il passe la patate chaude aux éditeurs. Désormais, ce seront eux qui porteront la responsabilité d’un livre verrouillé. Pour les auteurs indépendants, en revanche, c’est une excellente nouvelle. Ils pourront proposer leurs créations dans un format universel et toucher un public bien plus large. Ce premier pas est significatif, mais le chemin vers une bibliothèque numérique véritablement libre dépendra de la volonté de tout un secteur. Pour ceux qui ne souhaitent pas s'embêter avec ces spécificités, Kobo et Vivlio ont fait de l'ouverture l'apanage de leurs liseuses avec une prise en charge des formats ouverts (et du PDF !) dès les premiers modèles.
