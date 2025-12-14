Attention cependant à ne pas crier victoire trop vite. Cette ouverture, aussi bienvenue soit-elle, comporte une nuance de taille : elle ne concerne que les ouvrages pour lesquels les éditeurs et auteurs ont renoncé à la gestion des droits numériques. La majorité des succès de librairie, protégés par les grandes maisons d’édition, resteront donc captifs de l’écosystème Kindle pour le moment.

Avec ce mouvement habile, Amazon change les règles du jeu. Le géant du commerce en ligne n’est plus le geôlier, il passe la patate chaude aux éditeurs. Désormais, ce seront eux qui porteront la responsabilité d’un livre verrouillé. Pour les auteurs indépendants, en revanche, c’est une excellente nouvelle. Ils pourront proposer leurs créations dans un format universel et toucher un public bien plus large. Ce premier pas est significatif, mais le chemin vers une bibliothèque numérique véritablement libre dépendra de la volonté de tout un secteur. Pour ceux qui ne souhaitent pas s'embêter avec ces spécificités, Kobo et Vivlio ont fait de l'ouverture l'apanage de leurs liseuses avec une prise en charge des formats ouverts (et du PDF !) dès les premiers modèles.