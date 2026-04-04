Le compte @GBX_Press a accompagné sa vidéo d'un texte proclamant que les Gardiens de la révolution iraniens annonçaient la destruction d'un chasseur américain F-15 sur l'île de Qeshm. L'audio trahit la supercherie, puisqu'un personnage hors champ crie « target hit ! » et « target destroyed ! » de façon mécanique. Selon Lead Stories, le contenu provient d'un simulateur militaire, probablement Arma 3 ou Digital Combat Simulator, avec une probabilité évaluée à 88,5 % par un outil de détection IA. Surtout, un contenu visuellement identique avait déjà circulé sur Facebook dès le 5 mars 2026, un mois avant la destruction du F-15E. Fabriqué bien avant l'événement, il attendait d'en habiller un.

Ce type de recyclage existe depuis plus longtemps, hélas, et fait des victimes. Le 1er mars dernier, Greg Abbott, gouverneur républicain du Texas, avait relayé devant 1,4 million d'abonnés une séquence de 21 secondes en la légendant d'un simple « Bye bye », convaincu d'y voir un navire américain abattre un chasseur iranien. Il s'agissait en réalité de War Thunder, un simulateur de Seconde Guerre mondiale. La même séquence avait pourtant été démystifiée par Reuters dès 2024. L'homme politique a depuis supprimé sa publication.

Newsguard a mesuré l'ampleur du phénomène sur l'ensemble du conflit : des contenus totalisant plus de 21,9 millions de vues prétendaient montrer l'Iran prendre l'avantage militaire sur les États-Unis, propagés massivement par des comptes pro-iraniens. Un compte X baptisé « Daily Iran Military » est ainsi passé de 700 000 à 1,4 million d'abonnés en moins d'une semaine.

Pendant ce temps, certains utilisateurs de X ont tenté de confier la vérification des faits à Grok. Amit Segal, journaliste de N12 News en Israël et l'un des premiers à annoncer qu'un membre d'équipage du F-15E avait été récupéré vivant, s'est vu répondre par un autre utilisateur : « Pouvez-vous confirmer cela ? @grok ». Le bot n'a rien pu confirmer, car l'information lui était parvenue via un reporter, pas via une diffusion publique. Grok ne vérifie pas l'actualité brûlante. Il en amplifie les rumeurs.