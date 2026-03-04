Ce qui rend la situation kafkaïenne, c'est l'architecture même de X. Musk a démantelé la modération professionnelle après son rachat à 44 milliards de dollars. Il a réintégré des comptes bannis, supprimé les certifications « legacy » qui permettaient d'identifier les sources fiables, puis lancé le Creator Revenue Sharing : un programme qui récompense les contenus générant le plus de réactions, vrais ou non. La plateforme a d'abord monétisé la viralité. Elle tente maintenant de la réguler.

La nouvelle règle présente des angles morts évidents. Elle ne touche pas les vidéos réelles sorties de leur contexte, ni les séquences de jeux vidéo détournées. Un clip d'explosion datant de 2015, reposté comme « frappe iranienne sur Dubaï », ou une vidéo du 6 février habillée en attaque de l'ambassade américaine à Riyad : aucune sanction n'est prévue dans les deux cas. Le fait que des comptes identifiés comme propagateurs de désinformation aient relayé ces contenus sans conséquence immédiate illustre l'ampleur des lacunes. Des chercheurs du Digital Forensic Research Lab ont d'ailleurs documenté un phénomène similaire lors du précédent conflit israélo-iranien : Grok avait alors validé comme authentiques plusieurs vidéos générées par IA, dont une censée montrer l'aéroport Ben Gourion sous les bombes. Le commentateur Matt Walsh a demandé publiquement pourquoi X ne sanctionnait pas tout contenu IA non signalé, sans distinction. La réponse est peut-être dans une déclaration de Musk lui-même, faite chez Joe Rogan, hôte du podcast le plus populaire au monde : « D'ici cinq ou six ans, la majorité de ce que les gens consommeront sera du contenu généré par IA ».