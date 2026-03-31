Convaincu que ce n’est pas la technologie qui est mauvaise mais l’usage qu’on en fait, Bluesky reste, en effet, droit dans ses bottes et souhaite se distinguer des pratiques intrusives de ses concurrents : « (Les grandes plateformes) utilisent l’IA pour augmenter le temps passé par les utilisateurs sur leur plateforme, collecter des données d’entraînement et façonner ce que les utilisateurs voient et croient grâce à des systèmes qu’ils ne peuvent ni contrôler ni choisir. Nous pensons que l'IA devrait être au service des personnes, et non des plateformes. »