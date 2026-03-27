L'opérateur a remis à l'ACE l'intégralité de ce qui faisait fonctionner AnimePlay : 29 dépôts GitHub avec l'ensemble du code source, les serveurs backend, les bases de données, les outils publicitaires intégrés et 15 noms de domaine. Tout a été mis hors ligne.

Jusqu'ici, la stratégie classique contre le streaming illégal consistait à couper l'accès, donc bloquer un site, saisir un domaine et obtenir une injonction. En pratique, les opérateurs relançaient leur service ailleurs en quelques semaines, parfois en quelques jours, sous un autre nom, comme ça a été le cas avec T411.

Mais là, l'ACE a pris le code source lui-même. Autrement dit, même si l'opérateur voulait reconstruire AnimePlay depuis zéro, il faudrait repartir d'une feuille blanche, sans sa base de données d'utilisateurs, sans son infrastructure publicitaire, sans ses outils de streaming déjà rodés.

« ACE a effectivement démantelé l'exploitation et empêché l'opérateur de reconstruire ou de relancer le service », confirme Larissa Knapp, vice-présidente exécutive et responsable de la protection du contenu de la Motion Picture Association.