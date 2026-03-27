Depuis 25 ans, Wikipédia permet à n'importe qui de contribuer au savoir en ligne, à condition de s'appuyer sur des sources vérifiables. La plateforme est aujourd'hui considérée comme la colonne vertébrale du savoir en ligne, mais son utilisation s'effrite dangereusement à cause de l'émergence de l'IA générative. Mais plutôt que de plier à ce nouveau dictat qui embarque tout sur son passage, elle a décidé de lutter contre.