À l'heure de l'intelligence artificielle (IA) agentique, il est quasiment impossible de distinguer un être humain d'une IA en ligne. World, start-up cofondée par Sam Altman, propose une solution. Et elle semble sortie d'une dystopie.
Les agents IA, capables de naviguer sur Internet, de remplir des formulaires et d'effectuer des achats de manière autonome, se multiplient à une vitesse vertigineuse. Problème, ils représentent une arme redoutable pour les acteurs malveillants, et les sites Web, notamment d'e-commerce, ne savent plus à qui ils ont affaire. D'autant que les mécanismes de protection traditionnels sont de plus en plus facilement contournés par ces IA.
Fondée en 2023, World propose un système inédit pour contrer ce problème. Et elle l'étoffe progressivement : après une application en décembre dernier, la société lance un kit développeur en version bêta.
Une procuration sous forme de blockchain
Baptisé AgentKit, il s'appuie sur deux briques technologiques : le World ID, un identifiant numérique unique et le protocole x402, un standard ouvert basé sur la blockchain, développé conjointement avec Coinbase et Cloudflare. Ce dernier permet à des programmes informatiques de réaliser des transactions en ligne sans intervention humaine à chaque étape.
Ainsi, l'utilisateur enregistre son agent IA auprès de son World ID, et lorsque cet agent initie une action sur un site compatible, pour un achat sur une plateforme de commerce en ligne par exemple, il transmet automatiquement via le protocole une preuve cryptographique qu'un humain identifié et vérifié est bien à l'origine de la requête. Une procuration, en quelques sortes. Le site décide ensuite d'autoriser, ou non, la transaction.
L'obligation de scanner ses iris
Mais pour disposer d'un World ID vérifié, il faut au préalable se rendre physiquement auprès d'un orbe pour faire scanner ses iris. Et c'est une condition non négociable : aucune vérification à distance n'est acceptée, AgentKit étant réservé aux seuls détenteurs d'un World ID issu de ce processus biométrique.
Concrètement, l'orbe, ou Orb en anglais, est un appareil sphérique développé par Tools for Humanity, la société derrière World. Il capture une image haute résolution de l'iris, la convertit en un code numérique unique et chiffré, puis la stocke de manière sécurisée sur le téléphone de l'utilisateur via l'application World. Près de 1 000 Orbs sont aujourd'hui déployés dans le monde, et quelque 18 millions de personnes ont déjà franchi le pas.
À terme, la société de Sam Altman s'imagine en standard de référence pour certifier l'authenticité des agents IA sur Internet. Mais pour cela, son système doit être adopté massivement, par des milliards de personnes. Et pour l'heure, ce n'est clairement pas gagné.