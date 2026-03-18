Les agents IA, capables de naviguer sur Internet, de remplir des formulaires et d'effectuer des achats de manière autonome, se multiplient à une vitesse vertigineuse. Problème, ils représentent une arme redoutable pour les acteurs malveillants, et les sites Web, notamment d'e-commerce, ne savent plus à qui ils ont affaire. D'autant que les mécanismes de protection traditionnels sont de plus en plus facilement contournés par ces IA.