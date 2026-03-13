Le déploiement dans deux Chromebooks n'est pas une finalité. Google prévoit d'intégrer OpenTitan dans ses centres de données en 2026. L'enjeu véritable est là : aligner la sécurité du matériel sur l'ensemble de l'infrastructure, du terminal utilisateur jusqu'aux serveurs.​

Ce choix repose sur un argument solide. Les puces de sécurité propriétaires sont, par nature, des boîtes noires. Leurs spécifications internes restent opaques, ce qui oblige les entreprises à faire confiance à un fournisseur sans pouvoir vérifier quoi que ce soit. Avec OpenTitan, Google parie que la transparence est une forme de robustesse. C'est le principe de Linux appliqué au silicium : plus un code est scruté, plus ses failles remontent tôt.​

Mais le pari comporte des zones d'ombre sérieuses. Aucune validation indépendante des performances en production n'a encore été publiée. Le déploiement reste limité à deux modèles. La feuille de route vers une deuxième génération, qui devrait embarquer de la cryptographie post-quantique, n'a pas de calendrier précis. La capacité d'OpenTitan à tenir les exigences d'un centre de données à grande échelle reste donc une question sans réponse.​

Il faut aussi rappeler que Google avait déjà franchi ce chemin avec ses puces Titan, propriétaires celles-là, embarquées dans les Pixel. OpenTitan est une autre philosophie : partager la conception pour élargir la base de confiance. C'est cohérent sur le papier. Mais dans la sécurité, la cohérence théorique ne suffit pas. Il faut des preuves en conditions réelles.