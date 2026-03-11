Face aux retours négatifs, Google permet désormais de désactiver la recherche assistée par Gemini dans son application photo.
Depuis plusieurs mois, Google intègre son IA Gemini dans l'ensemble de ses produits. Google Photos n'a pas échappé à cette tendance, avec l'introduction d'un outil de recherche baptisé "Ask Photos", capable de répondre à des requêtes formulées en langage naturel pour retrouver des clichés précis. Or, cette fonctionnalité ne fait pas l'unanimité. L'entreprise vient d'annoncer qu'elle offrait aux utilisateurs la possibilité de revenir à l'ancienne méthode de recherche.
Un choix désormais entre deux modes de recherche
C'est Shimrit Ben-Yair, responsable de Google Photos, Google One et des abonnements liés à l'IA chez Google, qui a annoncé la nouvelle sur X le 9 mars 2026. Selon elle, l'équipe a pris acte des retours des utilisateurs réclamant davantage de contrôle sur les résultats affichés lors de leurs recherches. Un déploiement progressif est en cours pour permettre à chacun de choisir entre la recherche classique, plus rapide et directe, et le mode Ask Photos alimenté par Gemini.
Concrètement, un bouton de basculement devrait apparaître prochainement dans l'application, laissant l'utilisateur libre de sélectionner le mode qui lui convient le mieux.
Les limites d'Ask Photos pointées du doigt
Si Ask Photos présente un intérêt certain pour les requêtes complexes, retrouver par exemple "les photos prises lors d'un anniversaire dans un restaurant l'été dernier", la fonctionnalité n'est pas exempte de défauts.
Plusieurs utilisateurs ont signalé des temps de réponse sensiblement plus longs que la recherche traditionnelle, en particulier pour les bibliothèques photo volumineuses. Pour une photothèque très chargée, de plusieurs dizaines de milliers de photos, le délai d'attente peut devenir un frein réel dans un usage quotidien.
Par ailleurs, pour des recherches simples, un lieu, une date, un visage, le mode classique reste souvent plus efficace et plus rapide. L'intégration systématique de l'IA dans le processus de recherche ne constituait donc pas nécessairement une amélioration pour tous les cas d'usage.
Des améliorations parallèles pour Ask Photos
Parallèlement à ce retour en arrière partiel, Google a annoncé des ajustements du fonctionnement d'Ask Photos. L'outil a été affiné pour fournir des résultats plus pertinents sur les requêtes les plus courantes. Ces modifications reposent, là encore, sur l'analyse des retours d'utilisateurs.
L'entreprise invite d'ailleurs ceux qui constatent encore des résultats insatisfaisants à partager leurs commentaires afin de contribuer à l'amélioration continue du service.