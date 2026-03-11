Parallèlement à ce retour en arrière partiel, Google a annoncé des ajustements du fonctionnement d'Ask Photos. L'outil a été affiné pour fournir des résultats plus pertinents sur les requêtes les plus courantes. Ces modifications reposent, là encore, sur l'analyse des retours d'utilisateurs.

L'entreprise invite d'ailleurs ceux qui constatent encore des résultats insatisfaisants à partager leurs commentaires afin de contribuer à l'amélioration continue du service.