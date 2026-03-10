Vous ne vous y retrouvez plus dans votre Google Wallet ? On vous explique comment reprendre le contrôle sur ce portefeuille numérique.
L'équipe en charge du développement de Google Wallet est bien occupée, dernièrement : après avoir permis l'ajout de documents personnalisés, déployé le design Material 3 Expressive et intégré des mises à jour en direct, elle travaille actuellement sur des améliorations d'interface. Vous êtes un fervent utilisateur de ce portefeuille numérique mais ce dernier est trop encombré ? Voici 5 astuces pour bénéficier d'une expérience plus fluide.
1. Supprimez les cartes bancaires inutilisées
Si vous stockez vos cartes de paiement dans Google Wallet, il y a fort à parier que vous oubliez d'effacer régulièrement les cartes qui ont atteint leur date d'expiration. Prenez donc le temps de faire un peu de ménage en cliquant sur les cartes périmées, puis en appuyant sur les trois petits points visibles en haut à droite de l'écran. Sélectionnez l'option « Supprimer le mode de paiement » et répétez l'opération autant de fois que nécessaire.
2. Faites la chasse aux tickets périmés
De même, on a toujours tendance à entasser des cartes de fidélité, tickets et abonnements vieux comme Mathusalem. Parcourez vos items, cliquez sur ceux dont vous ne vous servez plus, appuyez sur les trois petits points en haut à droite de l'écran et sélectionnez l'option « Supprimer » pour leur dire adieu. Vous hésitez ? Choisissez l'option « Archiver » pour les conserver dans un dossier dédié.
3. Dites non aux notifications
Les cartes de fidélité peuvent envoyer des notifications pour vous informer sur toutes sortes d'offres, récompenses ou promotions. Pour éviter que votre smartphone ne vous sollicite sans cesse, faites le tri dans ces alertes : cliquez sur un item, appuyez sur les trois petits points visibles en haut à droite de l'écran et désactivez l'option « Recevoir des notifications pour cette carte de fidélité ».
4. Revoyez l'ordre de vos priorités
Quand on veut utiliser une carte de fidélité sur Google Wallet, on a tous tendance à fouiller frénétiquement dans la liste qui s'affiche à l'écran et à perdre de précieuses minutes. Pour éviter cela, placez vos cartes favorites en haut de liste : laissez votre doigt appuyé sur un item et faites un glisser-déposer vers le haut ou vers le bas pour modifier sa place.
5. Activez l'accès rapide
Vous perdez toujours un temps fou à retrouver Google Wallet sur votre smartphone ? Ouvrez les paramètres de votre téléphone, puis allez dans « Écran et commandes tactiles » > « Écran de verrouillage » > « Raccourcis » puis intégrez Wallet au raccourci gauche ou droit de cet écran et cliquez sur « Appliquer ».
Vous pouvez également aller dans les paramètres rapides de votre portable en glissant votre doigt du haut vers le bas de votre écran deux fois. Cliquez sur l'icône en forme de style et ajoutez cette app en cliquant sur le bouton « +».