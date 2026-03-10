Si vous stockez vos cartes de paiement dans Google Wallet, il y a fort à parier que vous oubliez d'effacer régulièrement les cartes qui ont atteint leur date d'expiration. Prenez donc le temps de faire un peu de ménage en cliquant sur les cartes périmées, puis en appuyant sur les trois petits points visibles en haut à droite de l'écran. Sélectionnez l'option « Supprimer le mode de paiement » et répétez l'opération autant de fois que nécessaire.