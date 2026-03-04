L'opération porte sur l'ensemble de la division Connectivité de Ziff Davis. Sont cédés Speedtest, l'outil de mesure de débit le plus utilisé au monde. Et DownDetector, la référence mondiale pour le suivi des pannes en temps réel. Mais aussi Ekahau, outil professionnel de diagnostic Wi-Fi en entreprise, et RootMetrics, spécialisé dans les performances mobiles sur le terrain.

À eux quatre, ces actifs génèrent plus de 250 millions de tests mensuels, en captant plus de 1 000 données par test, du terminal jusqu'à l'application. La division emploie environ 430 personnes, entre ingénieurs logiciels, spécialistes des fréquences radio et analystes de données.

En 2025, la division a dégagé 231 millions de dollars de revenus, soit environ 16% des recettes totales de Ziff Davis. Le prix payé, 1,2 milliard de dollars en numéraire, représente un peu plus de cinq fois ces revenus annuels. L'accord reste soumis aux conditions habituelles de clôture, attendues dans les prochains mois. À l'annonce de la transaction, l'action Ziff Davis a bondi de plus de 45%. Le groupe prévoit de consacrer une partie des fonds au remboursement de 872 millions de dollars de dettes. Ces dettes avaient été révélées lors de ses derniers résultats trimestriels.