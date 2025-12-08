Proofpoint annonce lundi avoir finalisé l'acquisition de Hornetsecurity pour 1,8 milliard de dollars, soit 1,6 milliard d'euros. Une opération très importante, coûteuse, qui a notamment nécessité la validation du gouvernement français.
Le deal entre Proofpoint et Hornetsecurity est conclu ! Ce 8 décembre marque donc l'entrée officielle du second cité dans le giron du premier. Avec cette acquisition à 1,8 milliard de dollars, d'ailleurs approuvée sous conditions par le ministère français de l'Économie, Proofpoint, l'un des leaders de la cybersécurité, espère conquérir le marché des petites moyennes entreprises, notamment en Europe, où « Hornet » est particulièrement présent.
Comment Proofpoint compte conquérir le marché européen des PME
L'union fait la force, dit-on. Dans ce cas précis, elle crée surtout une puissance de feu rare sur le segment de la cybesécurité des PME. Proofpoint s'est déjà taillé une réputation solide auprès des grands comptes, puisque plus de 80 entreprises du Fortune 100 lui font confiance. Les petites structures n'étaient jusqu'à maintenant pas son terrain de prédilection. Hornetsecurity, de son côté, a bâti son empire sur un modèle radicalement différent, en servant les PME via des fournisseurs de services managés, ces prestataires informatiques qui gèrent la sécurité pour le compte de multiples clients.
D'un coup, Proofpoint accède à plus de 125 000 organisations clientes, à un réseau de 12 000 partenaires MSP (fournisseurs de services managés) et distributeurs. Une présence particulièrement musclée en Europe, où l'Allemand Hornetsecurity, qui avait racheté le Français Vade en mars 2024, s'est imposé comme une référence. Daniel Hofmann, le fondateur de l'entreprise européenne, estime d'ailleurs qu'« ensemble, nous sommes idéalement positionnés pour fournir la sécurité et la protection des données M365 les plus efficaces aux MSP du monde entier. »
Le dirigeant ne parle pas en l'air. Il prend désormais les commandes d'une nouvelle division dédiée aux MSP chez Proofpoint, avec le titre d'Executive Vice President, vice-président exécutif. Son équipe de direction est, elle, maintenue intacte. La promesse d'une continuité absolue pour les partenaires existants, tout en profitant désormais de la puissance de frappe mondiale de Proofpoint, est sur le papier plutôt bien vue.
Bercy imposait des conditions strictes pour valider l'acquisition américaine
Acheter un acteur européen majeur de la cybersécurité quand on est Américain, ça ne se fait pas les doigts dans le nez. Le ministère de l'Économie et des Finances a sorti la loupe, en passant l'opération au crible du régime des investissements étrangers en France (IEF). Bercy accorde son feu vert à Proofpoint, mais sous conditions. Le géant a dû signer des engagements contractuels précis, comme le maintien et le développement de la R&D en France, la création d'emplois sur le territoire, et l'expansion de la branche européenne à l'échelle mondiale.
Pour Sumit Dhawan, le patron de Proofpoint, l'équation est simple. « Nous sommes ravis d'accueillir officiellement Hornetsecurity au sein de Proofpoint et de poursuivre notre mission : protéger les environnements de travail émergents pilotés par des agents, pour des clients de toutes tailles », déclare-t-il. Le discours insiste lourdement sur la dimension européenne et la volonté de renforcer l'ancrage local.
Ce sera déterminant, à l'heure où les PME sont devenues des cibles de choix pour les cybercriminels, qui déploient désormais contre elles la même sophistication qu'auparavant réservée aux multinationales. L'intelligence artificielle change aussi la donne, puisqu'elle permet aux attaquants de monter des campagnes ultra-personnalisées à grande échelle. Face à cette menace, les petites structures manquent cruellement de moyens et d'expertise. Les synergies issues du rachat d'Hornetsecurity par Proofpoint les aideront peut-être davantage.