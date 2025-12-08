Acheter un acteur européen majeur de la cybersécurité quand on est Américain, ça ne se fait pas les doigts dans le nez. Le ministère de l'Économie et des Finances a sorti la loupe, en passant l'opération au crible du régime des investissements étrangers en France (IEF). Bercy accorde son feu vert à Proofpoint, mais sous conditions. Le géant a dû signer des engagements contractuels précis, comme le maintien et le développement de la R&D en France, la création d'emplois sur le territoire, et l'expansion de la branche européenne à l'échelle mondiale.