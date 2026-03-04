SailFishOS peut-il devenir l'alternative européenne à iOS et Android ?

gyro.gearloose

J’ai utilisé des smartphone produits par Jolla sous SailfishOS pendant plus de 12 ans. Ma conclusion subjective et la suivantes :

Matériel : Avec les retards de production/finalisation généralement le smartphone arrive avec deux à trois ans de retards sur les spécifications d’un équipement de la même gamme. Mais le hardware est généralement supporté environ 10 ans.

OS : Le TOP c’est que c’est un Linux et que l’on est nativement root dessus.

Pour le reste il y a souvent des bugs à la sortie des nouvelles versions majeurs, la taille de l’équipe de développement fait que SailfishOS est souvent en retard (VoLTE, VoWifi, 5G,…). Les applications communautaire permettent de combler en partie les manque de l’OS.

Le support des applications Android, oubliez les applications bancaires, même avec MicroG, certaines applications ne fonctionnent tout simplement pas et c’est la loterie à chaque update.

L’absence d’une boutique alternative à longtemps été une galère, F-Droid + Aurora à quand même apporté un mieux.

J’ai arrêté d’utiliser SailfishOS sur mon téléphone de tous les jours depuis 1 an pour un LineageOS (Volla) avec dans l’espoir de revenir un jour sur SailfishOS.

En second téléphone et pour la curiosité technique c’est super intéressant, mais à utiliser tous les jours c’est plus un DumblePhone qu’un Smartphone.