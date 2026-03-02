Pour son IA, Apple se heurte à un énième problème et ne doit pas compter sur ses partenaires

La Visual Intelligence permet à un appareil de comprendre ce qu'il voit en temps réel : identifier les ingrédients d'un plat, reconnaître un objet ou ajouter automatiquement une date de concert à l'agenda depuis une photo d'affiche. Sur l'iPhone 16, cette fonctionnalité s'active via le bouton Camera Control. Il suffit d'effectuer un appui long pour scanner l'environnement réel, ou une capture d'écran pour analyser un contenu affiché sous iOS 26.

Concrètement, c'est ChatGPT d'OpenAI qui traite les requêtes contextuelles, et Google qui gère la reconnaissance visuelle basique par recherche inversée.

Le problème, c'est que cette configuration ne tient que tant qu'OpenAI et Google n'ont pas de raison commerciale de retenir leur technologie. Or les deux sociétés travaillent sur des lunettes connectées avec caméra intégrée. Et c'est exactement le même créneau que les futurs wearables Apple. À partir du moment où ils commercialisent ces produits, difficile d'imaginer qu'ils continueront à partager leurs capacités les plus avancées avec un concurrent direct.

Selon Bloomberg, Apple a donc entamé le développement de ses propres modèles de vision artificielle. Ce n'est pas un détail anodin : créer un modèle capable d'analyser un environnement visuel en temps réel est un chantier considérable. La première version d'Apple Intelligence, développée intégralement par l'équipe Apple Foundation Models, a d'ailleurs produit un déploiement décevant, raison pour laquelle l'entreprise a signé avec Google.

Avec 85 milliards de dollars d'iPhone vendus lors du dernier trimestre, Apple reste solide financièrement malgré ces lacunes. Mais les prochains appareils de la marque seraient construits autour de la vision artificielle comme fonctionnalité centrale. Parmi ces derniers, nous retrouverions des AirPods avec une caméra, des lunettes connectées et un pendentif IA. Si les modèles développés en interne ne tiennent pas leurs promesses, l'attrait de ces appareils dépendra entièrement des décisions commerciales de sociétés qui n'auront bientôt plus aucun intérêt à coopérer.