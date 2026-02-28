The Com fonctionne par sous-groupes thématiques, chacun avec ses propres objectifs.

Cyber Com orchestre les intrusions réseau et les attaques par ransomware, et c'est lui qu'on retrouve impliqué dans les attaques contre Marks & Spencer, Co-op et Harrods au printemps 2025, ainsi que dans les violations de données de casinos de Las Vegas en 2023.

Offline Com pousse ses membres à des passages à l'acte physiques, jusqu'au terrorisme.

Et (S)extortion Com extorque des mineurs pour les contraindre à produire du contenu sexuel, puis utilise ce même contenu pour les maintenir sous pression.

Mais c'est le sous-groupe 764, actif depuis 2021, démontre le mieux la mécanique de captation du réseau. Des jeunes y sont ciblés, manipulés pour créer du contenu explicite, puis piégés par ce même contenu. Deux responsables présumés de ce réseau, Leonidas Varagiannis, 21 ans, et Prasan Nepal, 20 ans, ont été arrêtés en avril 2025 et risquent la prison à vie.

La logique du réseau est en réalité double. The Com victimise des mineurs et, simultanément, en fait ses opérateurs. Certains membres actifs aujourd'hui ont été recrutés alors qu'ils étaient eux-mêmes des proies. Ce mécanisme rend le démantèlement particulièrement difficile, d'où le « peu » de résultats et d'arrestations malgré l'énorme déploiement de forces mondiales.