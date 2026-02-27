Le S-Pen est parti pour durer du côté de chez Samsung. C'est le directeur des opérations au sein de la division Expérience mobile de Samsung, Won-Joon Choi, qui rassure les foules à travers une interview donnée à Bloomberg.

Et non seulement le S-Pen sera toujours là à l'avenir, mais une nouvelle génération plus performante devrait débarquer à terme. « Nous travaillons sur une technologie plus avancée au sein du S-Pen afin de proposer une nouvelle structure d'affichage, de sorte que l'inconvénient lié à l'utilisation du S-Pen soit réduit » a-t-il ainsi décrit.