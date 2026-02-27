La nouvelle génération de Samsung Galaxy S26 bénéficie finalement du S-Pen. Un stylet qui a de l'avenir.
On se posait la question avant l'officialisation de la nouvelle génération de smartphones Samsung Galaxy S26, mais oui, le S-Pen est encore et toujours présent. Un stylet qui a maintenant une quinzaine d'années, depuis son apparition aux côtés de la série Galaxy Note. Et si vous pouvez le retrouver avec le dernier Galaxy S26 Ultra, soyez bien sûr qu'il ne s'agit pas d'une dernière apparition.
Une nouvelle génération de S-Pen actuellement en développement
Le S-Pen est parti pour durer du côté de chez Samsung. C'est le directeur des opérations au sein de la division Expérience mobile de Samsung, Won-Joon Choi, qui rassure les foules à travers une interview donnée à Bloomberg.
Et non seulement le S-Pen sera toujours là à l'avenir, mais une nouvelle génération plus performante devrait débarquer à terme. « Nous travaillons sur une technologie plus avancée au sein du S-Pen afin de proposer une nouvelle structure d'affichage, de sorte que l'inconvénient lié à l'utilisation du S-Pen soit réduit » a-t-il ainsi décrit.
Samsung à la croisée des chemins sur plusieurs projets
« Le S-Pen restera l'une des technologies phares » a résumé le dirigeant. On n'a pas pu obtenir plus de détails sur ce qui devrait être amélioré de la part du dirigeant, mais l'on espère notamment que le Bluetooth puisse faire son retour, sa disparition avec le Galaxy S25 Ultra ayant entraîné la fin de plusieurs de ses fonctionnalités.
À noter que dans le même entretien, Won-Joon Choi a aussi évoqué d'autres produits de Samsung. Il a ainsi indiqué que le futur de la gamme de smartphones ultra-fins Edge n'était pas assuré, tout comme une éventuelle suite du smartphone pliable à trois écrans TriFold. Dernière information intéressante, il a expliqué que Samsung avait voulu sortir sa fonction anti-curieux un an avant, pour le Galaxy S25 Ultra, mais que certains problèmes l'ont obligé à repousser le lancement.