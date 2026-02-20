Dans le détail, les cybercriminels revendiquent l’exfiltration d’environ 815 000 lignes de données comprenant noms, adresses électroniques, mots de passe, dates de naissance ou encore informations techniques. Présentée ainsi, la fuite peut laisser penser à une exposition directe de données clients Adidas. Les éléments disponibles suggèrent plutôt que ces informations proviennent de comptes liés à des entreprises partenaires, revendeurs ou utilisateurs professionnels disposant d’un accès à cet extranet.

Les chercheurs de Cybernews, qui ont pu analyser le dump, estiment d’ailleurs que le volume avancé est largement surestimé. Les fichiers évoqués contiendraient de nombreuses lignes techniques propres aux bases de données, ce qui gonfle mécaniquement le total, tandis que le nombre de comptes réellement concernés tournerait autour d’une petite centaine.

Adidas n’a pas nommé l’entreprise concernée par l’intrusion, évoquant seulement un partenaire de licence indépendant chargé de la distribution d’articles destinés aux disciplines de combat et exploitant ses propres systèmes informatiques. De son côté, Cybernews affirme que les données proviendraient de Double D, société française spécialisée dans la conception et la commercialisation d’équipements de sports de combat sous licence Adidas.