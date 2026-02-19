Les dossiers Epstein continuent d'avoir des répercussions dans le monde des grandes élites. Éclaboussé par ce dernier, Bill Gates a décidé de ne pas finalement pas s'exprimer au sommet de l'IA.
L'affaire Epstein est sûrement l'un des plus gros scandales de la décennie. Les mails rendus publics de l'homme au centre de nombreux abus sexuels, allant jusqu'à la pédocriminalité, montrent en effet qu'il était lié à de très nombreuses personnalités importantes. Et pour certaines, à cause de raisons embarrantes, ce qui a aujourd'hui un impact sur leur vie. Comme pour Bill Gates.
Bill Gates ne s'exprimera pas au sommet de l'IA
Le fondateur de Microsoft Bill Gates devait tenir un discours ce jeudi 19 février lors d'un important sommet mondial de l'IA, organisé à New Delhi, en Inde. Mais l'homme d'affaires et voix importante de la tech a finalement préféré se retirer.
« Après une réflexion attentive, et afin de garantir que l'attention reste concentrée sur les priorités clés du sommet sur l'IA, M. Gates ne prononcera pas son discours liminaire » a-t-il ainsi été fait valoir, dans un communiqué publié par sa fondation.
Les dossiers Epstein, un vrai problème pour Bill Gates
Pourquoi l'attention se porterait-elle au-delà de la question de l'IA à l'occasion d'un discours de Bill Gates ? Eh bien, parce que l'Américain fait partie de ces personnalités que l'on retrouve dans les fichiers Epstein. Et s'il faut rappeler tout de suite que la présence d'un nom dans ces mails n'équivaut absolument pas à une quelconque infraction certifiée, les propos de Jeffrey Epstein ont fait très mal à Bill Gates.
Dans un mail resté au final un brouillon, Epstein expliquait avoir aidé Bill Gates à obtenir des antibiotiques pour « remédier aux conséquences de relations sexuelles avec des filles russes », à la suite desquelles il aurait contracté une MST. Antibiotiques qu'il aurait voulu pouvoir donner subrepticement à Melinda Gates, toujours selon le même brouillon.
Bill Gates a de son côté nié toute réalité quant à ce brouillon, pointant du doigt qu'il n'avait jamais été envoyé.