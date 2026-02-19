Le fondateur de Microsoft Bill Gates devait tenir un discours ce jeudi 19 février lors d'un important sommet mondial de l'IA, organisé à New Delhi, en Inde. Mais l'homme d'affaires et voix importante de la tech a finalement préféré se retirer.

« Après une réflexion attentive, et afin de garantir que l'attention reste concentrée sur les priorités clés du sommet sur l'IA, M. Gates ne prononcera pas son discours liminaire » a-t-il ainsi été fait valoir, dans un communiqué publié par sa fondation.