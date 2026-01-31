La publication massive des dossiers Epstein réserve encore bien des surprises. Parmi les millions de documents mis en ligne figure un courriel de Microsoft datant de 2013, révélant l'exclusion définitive du financier déchu de la plateforme Xbox Live.
Alors que l'attention médiatique se concentre sur les échanges impliquant des personnalités comme Elon Musk ou Donald Trump, un détail surprenant émerge des archives judiciaires : Jeffrey Epstein s'est vu bannir du réseau de jeu en ligne de Microsoft, le Xbox Live, il y a plus de dix ans de cela. Le message officiel, authentifié et consultable sur le site du Département de la Justice américain, expose une série de violations graves du règlement communautaire.
Un compte Xbox Live associé à Jeffrey Epstein définitivement suspendu en 2013
Le message transmis par Microsoft en 2013 notifie formellement au titulaire du compte que l’accès à Xbox Live est « définitivement suspendu ». L’entreprise évoque des faits de « harcèlement, menaces et/ou abus envers d’autres joueurs », en précisant que ces comportements ont été considérés comme « graves, répétés et/ou excessifs ». La sanction appliquée ne correspond donc pas à une suspension temporaire, mais à une exclusion permanente du service en ligne.
Le courriel souligne le caractère définitif de la mesure. En l'état, aucun élément ne permet toutefois d’identifier précisément les faits reprochés, ni de connaître le contexte exact ayant conduit à cette décision, intervenue à une période où Xbox Live accompagnait la transition entre la Xbox 360 et la Xbox One. Néanmoins, un second e-mail vient quelque peu clarifier la situation quant à ce bannissement définitif.
Une exclusion motivée par l’inscription sur les registres de délinquants sexuels
Dans sa première notification, Microsoft dresse une liste large des comportements susceptibles d’avoir conduit à la sanction. Elle inclut notamment des menaces de mort ou de violences, des insultes répétées, des pratiques de « griefing » visant à nuire volontairement à l’expérience de jeu d’autrui, mais également des faits plus graves comme l’extorsion, la diffamation, la divulgation de données personnelles ou le harcèlement.
En revanche, un second courriel expédié le même jour par Microsoft lève le voile sur les véritables motivations de cette exclusion. Le financier figurait sur les registres officiels de délinquants sexuels, raison explicite de sa radiation. La firme de Redmond rappelle alors qu'elle s'était engagée, aux côtés d'autres compagnies, à fermer les comptes des personnes inscrites sur ces fichiers. Voici précisément ce que l'on peut lire dans le document en question :
« Ce message a pour objet de vous informer que Xbox LIVE a définitivement suspendu le compte Xbox LIVE associé à cette adresse e-mail. Cette décision s’inscrit dans le cadre du partenariat entre le procureur général de l’État de New York, Microsoft et d’autres sociétés de jeux en ligne visant à exclure des services de jeux en ligne les délinquants sexuels enregistrés dans l’État de New York, afin de réduire les risques pour autrui, en particulier pour les enfants » .
Pour information, Jeffrey Epstein était inscrit sur ces fichiers depuis plusieurs années avant sa radiation. D'autres messages révèlent par ailleurs qu'il n'aurait ouvert son compte qu'en octobre 2012, soit six mois après l'adhésion de Microsoft à un programme lancé par l'État de New York. Cette initiative visait justement à bloquer l'accès des délinquants sexuels aux espaces numériques favorisant les interactions entre adultes et mineurs.
- La rétrocompatibilité au top
- Le Quick Resume, difficile de revenir en arrière
- Taillée pour l'avenir (HDMI 2.1, dolby vision/atmos, VRR)