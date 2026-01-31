Le message transmis par Microsoft en 2013 notifie formellement au titulaire du compte que l’accès à Xbox Live est « définitivement suspendu ». L’entreprise évoque des faits de « harcèlement, menaces et/ou abus envers d’autres joueurs », en précisant que ces comportements ont été considérés comme « graves, répétés et/ou excessifs ». La sanction appliquée ne correspond donc pas à une suspension temporaire, mais à une exclusion permanente du service en ligne.

Le courriel souligne le caractère définitif de la mesure. En l'état, aucun élément ne permet toutefois d’identifier précisément les faits reprochés, ni de connaître le contexte exact ayant conduit à cette décision, intervenue à une période où Xbox Live accompagnait la transition entre la Xbox 360 et la Xbox One. Néanmoins, un second e-mail vient quelque peu clarifier la situation quant à ce bannissement définitif.