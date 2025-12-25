Un joueur a vu son compte Xbox (datant de la Xbox 360) se faire pirater, et alors que ce dernier espérait voir Microsoft lui rendre son précieux compte, la réponse du géant américain a de quoi surprendre.
Depuis l’ère PS3 et Xbox 360, le compte utilisateur est devenu la clé d’entrée incontournable du jeu vidéo moderne. Multijoueur en ligne, sauvegardes cloud, boutiques dématérialisées… Tout passe par lui ! Mais cette centralisation a un revers particulièrement inquiétant : en cas de piratage, ce sont parfois des bibliothèques entières de jeux numériques qui changent de mains. C'est l'expérience que vient de vivre un joueur Xbox.
Offre partenaire
Avec plus de 12500 serveurs répartis dans 117 pays, Proton VPN vous permet de réduire votre ping et de garder votre gameplay fluide et réactif avec un minimum de lag.
Offre partenaire
Gare au piratage de vos comptes Xbox (mais aussi PlayStation et Nintendo)
C'est sur le réseau X qu'un joueur Xbox a en effet choisi de partager sa mésaventure. Le compte Microsoft de Mortivoree a en effet été piraté, l'email d'origine ayant rapidement été remplacé par un autre email, empêchant ainsi l'utilisateur d'accéder à son compte, lui faisant perdre accès à l'ensemble de ses jeux numériques, de ses sauvegardes…
« J'ai mon compte Microsoft depuis la 360, j'ai dépensé des milliers en jeux puis il a été piraté, le pirate a remplacé mon e-mail par un autre e-mail. 15 ans perdus, aidez-moi s'il vous plaît ! » peut-on lire sur la publication.
Celle-ci est accompagnée d'une réponse de la part du support Microsoft, qui suscite une certaine sidération chez les joueurs.
Microsoft propose « de créer un autre compte »
Contactée par la victime, Microsoft confirme avoir mené une enquête, et indique qu'un accès non autorisé a bel et bien eu lieu. On pourrait alors croire que le géant américain a rapidement rendu ses accès à l'utilisateur originel. Mais pas du tout…
Le pirate ayant pris le soin de modifier les accès sécurisés au compte, on pense à l'email de secours et à l'authentification 2F1, Microsoft indique ne pas être en mesure de procéder à une quelconque restauration de compte, à cause du contrat de services mis en place par le géant américain.
Pire encore, Microsoft invite l'utilisateur à « créer un nouveau compte », et ainsi tirer un trait sur 15 ans de jeux vidéo (sauvegardes, succès, jeux dématérialisés…), mais aussi sur d'éventuels fichiers (documents, photos…) stockés sur OneDrive. De quoi réalimenter l'éternel débat concernant la numérisation du jeu vidéo, face à ce bon vieux jeu vidéo physique.
Pour limiter les risques de piratage, les constructeurs proposent des outils efficaces : mot de passe robuste, authentification à deux facteurs, alertes de connexion ou déconnexion à distance. Des réflexes simples, valables sur Xbox, PlayStation comme Nintendo, qui permettent de sécuriser au maximum son compte (et de préserver ses achats numériques).
Et vous, avez-vous pris le soin de (bien) protéger vos comptes Xbox, PlayStation et/ou Nintendo ?
- La rétrocompatibilité au top
- Le Quick Resume, difficile de revenir en arrière
- Taillée pour l'avenir (HDMI 2.1, dolby vision/atmos, VRR)